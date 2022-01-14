وصفة بنكهة عالم ديزني … كب كيك للأطفال مغذي ولذيذ

كب كيك للأطفال وصفة روعة ومميزة للغاية، نعلم جيدا أن الامهات يسعوا وراء تقديم الافضل لأبنائهم، ومن ثم تحرص السيدات علي البحث دائما عن كل ما هو مميز وجديد لتقديمة للابناء، وخاصة في اعياد الميلاد والمناسبات العائلية الخاصة، ومن هذا المنطلق نسعد عبر موقعنا ثقفني إن نقدم لمتابعينا حول العالم، طرق حصرية ومميزة لتزيين وصنع الكب كيك المخصص للاطفال، وسوف نسعي جاهدين لإدخال عناصر مغذية ومفيدة لصحة أبناءنا، حتي نقدم لهم كل ما هو مغذي وفي الوقت نفسة صحي ومفيد، نرجو متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالوصفة من خلال هذا التقرير.

كب كيك للأطفال مغذي ولذيذ

نقدم لكم مكونات كب كيك للأطفال، ونوضح لكم قبل البدأ في عرض مكوناتنا، إنه من الممكن إضافة الفاكهة أو الخضروات المفضله للأبناء بعد هرسها جيدا، ولكم بشكل تفصيلي المكونات الخاصة بصنع كب كيك البرتقال

كوب ونصف دقيق.

كوب عصير برتقال.

ربع كوب سكر.

1 بيضة.

معلقة فانليا.

معلقتين بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

معلقة خل صغيرة.

ذرة ملح.

خطوات تحضير كب كيك البرتقال

في الخلاط قومي بوضع جميع المكونات السائلة والتي تشمل العصير والبيض والسكر والفانليا. حضري الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح واضيفي الخليط السائل. افرغي جميع المحتويات ووزعيها في كب كيك بمقدار معلقة او اثنين فقط ما يعادل نصف المقدار للكب كيك. اخيرا زينيها بعجينة السكر أو كريم شانتية ولونية حسب الرغبة.

أشكال جديدة من كب كيك للأطفال 2022

طريقة تحضير كب كيك الشوفان للأطفال

العديد من الاطباء يؤكد علي اهمية وفاعلية الشوفان لصحة افضل للأطفال، ويمكنكم بالفعل إضافة الشوفان للكيك ليصبح صحي ومغذي أكثر، واليكم المكونات

نصف كوب دقيق.

نصف كوب شوفان مطحون أو حبة كاملة حسب الرغبة.

ربع كوب سكر.

بيضة.

معلقتين بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

ذرة ملح.

فانليا

خطوات تحضير كيك الشوفان للاطفال