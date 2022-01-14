نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خلية النحل بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلية النحل بالعجوة ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها، حيث أنها يمكن حشوها بالتمر او الجبنة أو العسل أو الملبن وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها وتكون غير مكلفة لعملها لأبنائها أثناء المذاكرة، وتعتبر من الحلويات الخفيفة والهشة والمشهورة في الكثير من الدول العربية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خلية النحل بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خلية النحل بالعجوة

تتكون خلية النحل بالعجوة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

نصف كيلو من التمر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف لتر من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالتمر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء وننخل به الدقيق ثم نضيف البيكنج بودر والملح والخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك الماء الفاتر ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. ثم قومي بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ ونتركها حتى تخمر لمدة ساعة كاملة. نقوم بتقسيم العجينة على كرات صغيرة ثم نضع بها كمية من التمر ونغلق الكرة. ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت ونكرر هذه الخطوات ونضعها الكرات متلاصقة بجانب بعض. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. قومي بعد ذلك برش السمسم على وجه العجينة ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج. نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ثم ندهن وجه الخلية بالعسل ونتركها حتى تبرد تماماً.

فوائد التمر للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها العجوة للجسم للوقاية من الأمراض وهي كالآتي:-

تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العديد من الأمراض.

تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة والسرطان.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومحاربة الامساك.

الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وتحسين عملية الهضم.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-

يساعد في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه ويساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من خلال تقليل خطر إصابته بالالتهابات.

يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ويساعد على عمل الغدة الدرقية.

يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائها على مركبات نباتية.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف حوالي 8 غرام، ويحتوي على نسبة من الماء حوالي 20.93، غرام وحوالي 39 مليغرام من الكالسيوم، وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي 2,45 غرام، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات 63,35غرام، ويتكون من حوالي 656مليغرام من البوتاسيوم، ويتكون من حوالي 2 مليغرام من الصوديوم.