نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لفشل البسبوسة.. طريقة عمل بسبوسة الحلواني مرملة ومكرملة بطعم جنان ومقادير مضبوطة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة من الحلوى الشرقية اللذيذة ويعشقها الكثير ولكن فى بعض السيدات يقوموا بشرائها من المحلات لعدم نجاح تحضيرها في المنزل، وهناك أيضاً من تبحث عن طريقة عمل البسبوسة في المنزل، ولذلك نسرد لكم في هذا المقال أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة اللذيذة في المنزل بكل سهوله.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

هناك العديد من طرق عمل البسبوسة ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

كيس ونصف سميد.

كوب ونصف زبادي.

٤ ملاعق سمنة أو زبدة على حسب الرغبة.

البيكنج بودر على حسب السميد يوجد سميد يباع به بيكنج بودر ويوجد أيضاً سميد لا يوجد به بيكنج بودر، ملعقة واحده فقط

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتجهيز شربات السكر

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

نقطتين ليمون.

ملعقة فانيليا حسب الرغبة.

توضع جميع المكونات مع بعض على النار وتترك لمدة عشر دقائق.

ثانياً تحضير خليط البسبوسة

نقوم بوضع السمنة فى وعاء ثم نقوم بوضع الزبادي ونقوب بضربهم بالمضرب الكهربائي أو بالملعقة حتى يصبح كريمي ثم نقوم بوضع السميد مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة متماسكة.

ثم نقوم بوضعها فى صنية ممسوحة بالزيت والسمنة ويجب وضع العجينة فى صنيه غير قابلة بالزق ثم توضع في فرن درجة حرارة أقل من المتوسط حتي يحمر لونها.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بوضع نصف شربات السكر عليها مباشرة ثم نقوم بقلب البسبوسة فى صنية أخرى ونقوم بوضع باقي شربات السكر.

ويمكن أيضاً وضع المكسرات قبل دخول البسبوسة فى الفرن هكذا، نقوم بوضع ورق الزبده داخل الصنيه ثم نقوم بدهن ورق الزبده القليل من الزيت والسمن ثم نقوم بوضع المكسرات على ورق الزبده ثم نضع عجينة البسبوسة، وبالهنا والشفا