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عمر شويل - جدة أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كحك العيد الناعم الدايب بمكون جديد هتخلى الكحك ناعم - ثقفني
عمل كحك العيد الناعم الدايب، يعتبر الكحك من أساسيات العيد، حيث أن الكحك من المعجنات والتسالى المنتشرة في المناسبات والأفراح، لتميزه بالطعم الرائع والجميل، يمكن صنعه بعدة حشوات مثل بالعجوة والملبن، ويميزه أيضا الشكل المنقوش المميز لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل كحك العيد بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل.
عمل كحك العيد الناعم الدايب
سوف نقدم لكم طريقة جديدة وسهله لعمل كحك العيد في البيت
مكونات عمل كحك العيد
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- 4 معالق صغيرة سمسم غير محمص.
- كيس بيكنج بودر.
- ملعقتين صغيرتين من ريحة الكحك.
- نصف ملعقة رائحة موز.
- ملعقة صغيرة من رائحة جوز الهند.
- رشه ملح.
- ملعقتين صغيرتين من السكر.
- ملعقتين صغيرتين من الخميرة.
- كوب مياه دافئة.
- 2 كوب زبدة.
- ملعقتين كبيرتين سكر بودر.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان (اختياري)
طريقة تحضير كحك العيد
- نضع كل من الدقيق والسمسم الغير محمص ورشة الملح في وعاء عميق ونقلب جيدا.
- نضيف رائحة الكحك إلى المكونات الجافة.
- نضيف كوبين الزبدة على الدقيق مع التقليب المستمر.
- في الخلاط الكهربي نقوم بوضع ملعقتين زبدة مع ملعقتين سكر ونخلطهم جيدا.
- نضيف مزيج السكر والزبدة على الخليط ونستمر في الخلط، نضيف الخميرة مع الاستمرار في الخلط، حتى يتكون معنا عجينة رملية طرية متماسكة.
- نقوم بتشكيل الكحك بالشكل المعتاد على شكل دوائر وننقشه بالمنقاش المخصص للكحك.
- نضع الكحك في صاج مدهون سمن ونضعه في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونه ذهبي.
- يمكن عمل عدة حشوات للكحك مثل العجوة والملبن.
- قبل تسوية الكحك نقوم بتشكيل كرات صغيرة ونتركها ترتاح قليلا.
- نفرد كرة العجين ونضع فيها قليل من الملبن أو العجوة، ونلمها مرة أخرى، نكرر الخطوة السابقة مع جميع كرات العجين.
- نضع الكرات الكحك المحشوة في صاج مدهون بقليل من السمن، ونضغط عليها ضغطات خفيف بباطن اليد.
- نقوم بعمل نقوشات عليها.
- نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة.
- نخرج الكحك وبعد أن يبرد نرش عليه بعض السكر الأبيض البودرة.
- نضعه في طبق التقديم ويقدم مع الشاي في الإفطار، أو ضيافة أو في المناسبات، بألف هنا وشفا.
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