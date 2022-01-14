أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كحك العيد الناعم الدايب بمكون جديد هتخلى الكحك ناعم

عمل كحك العيد الناعم الدايب، يعتبر الكحك من أساسيات العيد، حيث أن الكحك من المعجنات والتسالى المنتشرة في المناسبات والأفراح، لتميزه بالطعم الرائع والجميل، يمكن صنعه بعدة حشوات مثل بالعجوة والملبن، ويميزه أيضا الشكل المنقوش المميز لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل كحك العيد بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل.

عمل كحك العيد الناعم الدايب

سوف نقدم لكم طريقة جديدة وسهله لعمل كحك العيد في البيت

مكونات عمل كحك العيد

6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

4 معالق صغيرة سمسم غير محمص.

كيس بيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من ريحة الكحك.

نصف ملعقة رائحة موز.

ملعقة صغيرة من رائحة جوز الهند.

رشه ملح.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

كوب مياه دافئة.

2 كوب زبدة.

ملعقتين كبيرتين سكر بودر.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان (اختياري)

طريقة تحضير كحك العيد