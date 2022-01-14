طريقة عمل فطائر السبانخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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عمر شويل - جدة فطائر السبانخ ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار والصغار وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً الأمهات على وصفات طبخ سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتعتبر من الوجبات الخفيفة والهشة اللذيذة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر السبانخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل العجينة

تتكون عجينة الفطائر من بعض المكونات التي تعطيها قوام هش ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت النباتي.

حبة من البيض.

كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من السبانخ المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة الفطائر الهشة والخفيفة وهي كالآتي:-

تحضير العجانة ونضع بها كوبين من الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية والحليب والزيت والبيض ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج مع تشغيل العجانة على سرعة متوسطة حتي الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. نقطع العجينة الي كرات متوسطة الحجم ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي تخمر.

خطوات إعداد الفطائر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الحشوة والفطائر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء ونضعه على النار ونضع به السبانخ ونقلب حتي يزبل جيداً ثم نصفي السبانخ بعد رفعه من النار. ثم نضع السبانخ في وعاء عميق ثم نضيف إليه البصل والزيت وعصير الليمون والسماق والملح والفلفل الأسود والشطة. نقلب المكونات جيداً حتى الحصول خليط متجانس ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن. نفرد العجينة على سطح مستوي ومرشوش بالقليل من الدقيق على شكل دائري ثم نضع عليها ملعقة من الحشوة ونغلق على شكل مثلث. نرص المناقيش في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونضع بينهم مسافات بعيدة عن بعض ثم نغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة. ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات والسلطات.

سر نجاح العجينة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل العجينة وهي كالآتي:-

عدم وضع الدقيق مرة واحدة ولكن يجب وضعه على مرحلتين اي يمكن تخمير النصف الأول ثم نضيف النصف الثاني.

التأكد من مدة صلاحية الخميرة الفورية اي نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ وملعقة من السكر والخميرة ومراقبتها بطهور فقاعات تعني أنها جيدة.

يجب التأكد من أن الماء المضاف للعجن دافئ وليس مغلى أو ساخن حداً حتي لا تفيد العجينة بل بالعكس تكون هشة وطرية.

أسرار نجاح عجينة الفطائر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل عجينة الفطائر اللذيذة وهي كالتالي:-

يجب التأكد من صلاحية الخميرة الفورية قبل الاستخدام.

عليكي تسخين الفرن جيداً من قبل حتي يكون طرية ولذيذ.

يجب إضافة ملعقة من السكر في أي نوع عجينة حتي تكون تتجانس العجينة.

عليكي تغطية العجينة ونتركها حتي ترتاح وتخمر لمدة نصف ساعة على الأقل.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-