بملعقة من النشا اصنعي كريم النشا والبنجر الرهيب لتوريد الخدود من أول استخدام

كريم النشا والبنجر ، يعتبر نوع من أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على توريد الخدود والشفايف، وتعتبر من الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على مود كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتوريد الخدود والشفايف بدون تكلفة بدل من شراء المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف بدون مواد كيميائية ضارة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والبنجر

يتكون كريم النشا والبنجر الرهيب من بعض المكونات التي تعمل على توريد الخدود والشفايف دون اللجوء إلى المكياج وهي كالآتي:-

ربع كوب من عصير البنجر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود من أول استخدام بدرجة مذهلة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به نصف كوب من الماء والنشا والدقيق وعصير البنجر ونقلب المكونات جيداً حتى تذوب. نقوم برفع الإناء على النار مع التحريك المستمر من حين إلى آخر حتي الحصول على قوام كريمي متجانس. ثم بعد ذلك نبعد الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً ويصبح جاهز للاستخدام. نضيف بعد ذلك قطرات من ماء الورد وزيت اللوز المر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بوضع الكريم في وعاء زجاجي محكم الغلق ونضع الكريم في الثلاجة الي حين الاستخدام. يفضل استخدام الكريم في الصباح والمساء حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.

نصائح عند استخدام ماء الورد للبشرة

تحتوي ماء الورد على بعض الفوائد التي تمنحها للبشرة وهي كالآتي:-