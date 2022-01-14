أبسط الطرق لتحضير بسبوسة السميد اللذيذة حضريها بمكونات اقتصادية

بسبوسة السميد، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشعبية المنتشرة في كثير من البلاد، تتميز بطعمها اللذيذ المحبوب للجميع من الصغار والكبار يتم تحضيرها في كثير من المناسبات مثل الأفراح وأعياد الميلاد ويقوم كثير بتحضيرها في شهر رمضان المبارك كما أن لها أكثر من طريقة لتحضيرها، حيث يتم صنعها بجوز الهند أو المكسرات أو القشطة فمنها البسبوسة السورية والبسبوسة المصرية وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر طريقة تحضير بسبوسة السميد بجوز الهند فتابعونا للتعرف على طريقة التحضير.

بسبوسة السميد

تتميز البسبوسة بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ المحبوب للجميع يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد وبطريقة أطعم من المحلات إليكم المقادير وطريقة التحضير.

المقادير:

ما يعادل كوب من السمن التي تم تذويبها.

حوالي نصف كوب من جوز الهند.

ثلاث أكواب من السميد.

لبن رائب بما يعادل كوب كبير.

حوالي كوب سكر ناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

شربات للبسبوسة بارد أو ما يطلق عليه البعض (قطر).

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به كلاً من السميد والبيكنج بودر ويتم خلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك يتم إضافة السمن إلى السميد والبيكنج بودر ويضاف لهم السكر الأبيض والفانيليا، ثم يتم مزجهم جيداً.

نقوم بوضع جوز الهند مع اللبن الرائب ويتم تقليبهم جيداً.

بعد ذلك توضع في صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزبدة ورشة من الدقيق لمنع الالتصاق.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى تحصل على لون ذهبي.

بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة، شرط أن يكون الشربات بارد بعد ذلك نقوم برش كمية من جوز الهند على الوجه للتزيين.

تترك حتى تبرد تماماً ثم يتم تقطيعها وتوضع في أطباق التقديم وتقدم باردة وبالهناء والشفاء.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير بسبوسة السميد بأسهل الوصفات وبمكونات بسيطة واقتصادية ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.