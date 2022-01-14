نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تشققات الأيدي والقدمين في الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تشققات الأيدي والقدمين من افضل الطرق لتخلص من التشققات وخصوصاً في فصل الشتاء، وبخطوات بسيطة جدا ومكونات موجودة في كل منزل وتساعد بشكل رهيب في الانتهاء علي التشققات الموجودة في اسفل القدم، وبطريقة مضمونة وامنه جدا حيث تعاني معظم الناس من مشكلة التشققات، واليوم بفضل الله سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ونتحدث في هذا المقال على طريقة عمل كريم تشققات الأيدي والقدمين في الشتاء الذي يساعد في ازالة وتخلص من التشققات بشكل فعال جدا وبخطوات امنه2022.

مكونات كريم تشققات الأيدي والقدمين 2022

سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم بخطوات سهلة وسريعة جدا وتساعد في انهاء تشققات الأيدي والقدمين بطريقة مضمونة ورهيبة وهي كما يلي:-

كوب من دقيق الارز.

ملعقة فازلين.

ربع كوب من خل التفاح.

نصف كوب من عصير التفاح.

معلقتين من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة تحضير بخطوات سهلة للغاية وتساعد في التخلص من التشققات بشكل نهائي وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونخلط فيه دقيق الارز والعيل وخل التفاح وعصير التفاح والفازلين ونقلبهم جيدا حتي نحصل علي مزيج متجانس. ثم نضع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق ثم نخرجها وننشفها ونضع العجينة عليها ونفركها بشكل دائري لمدة 5 دقائق. ونكرر العملية اربع مرات في الاسبوع لمدة شهر وسنلاحظ الفرق الوضح بفضل الله.

مكونات وصفة ماء الورد والجلسرين لتخلص من تشققات الأيدي والقدمين

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي تساعد في التخلص من تشققات الأيدي والقدمين بشكل خرافي وفعال جدا وهي كالاتي:-

ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجلسرين.

نصف ملعقة زيت زيتون.

نقطتين من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الوصفة في المنزل بخطوات بسيطة داخل المنزل وهي كما يلي:-

يتم وضع ماء الورد والجلسرين وزيت الزيتون واللوز في وعاء ثم نخلط المزيج بتساوي وحتي يصبح متجانس جيدا. ثم نفرك بهم كعب القدم قبل النوم بشكل يومي لمدة اسبوع وفي خلال المدة سوف تتخلصين من التشققات بفضل الله. ويعد الجلسرين وماء الورد من افضل الوصفات التي تساعد علي الانتهاء من تشققات القدمين بشكل رهيب وسريع جداً.

نصائح يتم مراعاتها عند وضع الكريم

سوف نتناول في السطور التالية التعرف على نصائح يجب اتابعها عند وضع كريم تشققات القدمين وهى كما يلي:-

يتم غسل الأيدي والارجل بالماء الساخن مع استخدام فرشاة لإزالة الأوساخ من عليها.

ثم بعد ذلك يتم تنشفة الأيدي والقدمين بفوطة نظيفة ونتركه لمدة نصف ساعة.

يتم تدليك الأيدي والارجل بالكريم حتى تتشرب ويتم تغطيتها بشراب قطني.

فوائد كريم التشققات

سوف نعرض عليكم بعض من فوائد كريم تشققات الأيدي والقدمين وهي كالتالي:-