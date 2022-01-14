طريقة عمل بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة

بنت الصحن اليمنية ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الحلويات السريعة المشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الحلويات المشهورة في اليمن الدول الأخرى، حيث أنها يمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة، وتبحث دائماً الأمهات على حلويات مختلفة وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بنت الصحن اليمنية

تتكون بنت الصحن اليمنية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

4 حبات من البيض.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الماء الفاتر.

مقادير التزيين

هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-

كوب من العسل.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

صفار حبة البيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-