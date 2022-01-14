نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة في المقال التالي
بنت الصحن اليمنية ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الحلويات السريعة المشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الحلويات المشهورة في اليمن الدول الأخرى، حيث أنها يمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة، وتبحث دائماً الأمهات على حلويات مختلفة وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.
مكونات عمل بنت الصحن اليمنية
تتكون بنت الصحن اليمنية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 4 حبات من البيض.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الماء الفاتر.
مقادير التزيين
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-
- كوب من العسل.
- 2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- صفار حبة البيض.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء ونضع به الخميرة الفورية والسكر والماء ونقلب المكونات جيداً حتى تذوب المكونات جيداً.
- تقلب المزيج السابق ونتركه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تتأكد من صلاحيته وظهور فقاعات بها.
- تحضير وعاء آخر ونضع به الطحين والبيض والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف خليط الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- نسكب الزبدة السائلة مع الإستمرار في عجن المكونات حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم تقطيع العجينة على كرات صغيرة الحجم وتحضير قالب وندهنه بالقليل من الزيت في القاع والجوانب.
- نفرد العجينة في قاع القالب ثم ندهنها بالزيت ثم نفرد كرة أخر من العجينة ونضعها فوقها هكذا حتي الانتهاء من العجينة.
- ثم تدهن اخر طبقة بصفار البيض ونرش عليها حبة البركة على الوجه ونترك القالب جانباً حتى تسخن الفرن.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها العسل وتقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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