طريقة عمل بلح الشام المقرمش مثل الجاهز اللي في المحلات

بلح الشام من أشهى الحلويات التي يقبلها الكثيرون وهي من الحلويات العربية الأصيلة في بلاد الشام وهي رخيصة للغاية وسهلة التحضير في المنزل وجاهزة، كما يمكنكم تجهيزه في المنزل بكل سهولة فهو من الوصفات السهلة للغاية الذي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة كما يجب الإشارة أن جميع مكونات بلح الشام رخيصة للغاية ولا نحتاج إلى العديد من الخطوات حتى يتم تحضيره فهو سهل للغاية لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا المقادير المطلوبة وطريقة التحضير.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

قومي بإحضار كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

احضري كوبان من الماء الفاتر.

قومي بإحضار ملعقتان من الزبدة.

احضري ملعقتان صغيرة من السكر الناعم.

اثنين من صفار بيض الدجاج.

احضري رشة فانيليا لوضعهم علي صفار البيض.

احضري زيت الذرة.

طريقة تحضير بلح الشام المقرمش

يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية:

من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل هي عمل بلح الشام لأنه لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وهو ما سنشرح الآن كيفية تحضير بلح الشام بنجاح في المنزل يمكنك اتباع ما يلي: