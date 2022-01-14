نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورق الغار والقرنفل صبغ وعلاج الشيب والشعر الأبيض طبيعيا في ساعة يختفي شيب الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صباغة الشيب العنيد الذي يغزو الشعر بالكامل إليكي هذا المقال الذي يخلصك سريعا من الشعر الأبيض والشيب العنيد عن طريق وصفات طبيعية 100٪ تعمل على صبغ الشيب كما تساعد على اخفاؤه مع الحفاظ على تطبيقها لفترة طويلة، فجميعها وصفات من الزيوت والمكونات الطبيعية التي تعالج وتقلل تساقط وتلف الشعر الذي يعتبر مشكلة آخري، كما يخلصك من خشونة الشعر ومن الشعر المجعد وتمنحك شعر ناعم خالي من العيوب.

صباغة الشيب العنيد

تعتبر خلطة القهوة والكاكاو والنسكافيه من أفضل ما تم تطبيقه في صبغ شيب الشعر باللون البني الغامق، فقط عن طريق جلب كميات متساوية من كل مسحوق ووضعهم في وعاء به كاسان من الماء ويوضع بعدها على نار هادئة ويترك لمدة دقائق حتي يغلي من ثم يترك حتي يبرد على جانب وبعد أن يصفي يمكن وضعه في بخاخة وتوزيعه على الشعر مع التدليك، ثم يغطي الشعر بكيس بلاستيك حتي مرور ثلاثة ساعات يشطف بعدها الشعر بالماء البارد، تكرر الوصفة مرة من كل اسبوعين للحفاظ على اللون.

وصفة الكركم لصباغة الشيب العنيد باللون الذهبي

من أكثر ما تبحث عنه اغلبية السيدات وهو خليط الكركم الذي يكسبك لون ذهبي رائع وتغطية مثالية للشيب، عن طريق تحضير كوب كبير من الماء، وملعقة من الكركم المطحون.

ثم يوضع الكوبان من الماء غلى النار لمدة دقائق وبعد الغيان ضعي عليها كمية الكركم ويقلب بالعصا الخشبية لدقائق حتي يذوب ثم الطريقة ضعي كوبين من الماء على النار، واتركيهما حتى تمام الغليان. ضعي الكركم في الماء المغلي، وقلبي بعصا خشبية حتى تمام الذوبان، ثم يترك على جانب حتي يبرد من ثم يوزع الخليط على الشعر مع التدليك جيدا من بعدها يغطي بكيس بلاستيك ثم يترك حتي يمر ثلاثة ساعات قبل شطف الشعر بالماء الفاتر، ينبغي الحفاظ على المواظبة لتلك الصبغة مرة من كل أسبوع لثبات لون الشعر.

وصفة القرنفل وورق الغار لشيب الشعر

نضع على النار كوبان من الماء مع كمية من القرنفل ويضاف عليهم كمية من أوراق الغار ويترك الخليط على النار حتي يغلي من ثم يترك حتي يبرد وبعدها يصفي ويوزع على الشعر وبعد ساعتين يشطف بالماء الفاتر.