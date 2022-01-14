طريقة صنع صابونة الكركم لتفتيح وترطيب البشرة في المنزل

صابونة الكركم ، يعتبر الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة، ويدخل في مستحضرات التجميل، وتعتبر هذه الصابون من مستحضرات التجميل الخالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على نوع من أنواع الصابون لا يؤثر على البشرة بالضرر، ويمكن استخدام هذا الصابون مرتين في اليوم حيث أنها تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وترطيب البشرة وتجعلها خالية من العيوب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير صابونة الكركم الرهيب لتفتيح وترطيب البشرة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل صابونة الكركم

تتكون صابونة الكركم من بعض المكونات التي تعطي للبشرة النعومة والتفتيح وهي كالتالي:-

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الزيت العطري أو زيت برائحة الصابون.

نصف صابونة زبدة الشيا.

قالب من السيليكون مستطيل الشكل.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

كحول الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات صنع صابونة الكركم خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء وتقطيع صابونة زبدة الشيا إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية إذابتها، ثم وضعها في الفرن لمدة 15-30 ثانية حتى تذوب كاملة، مع التحريك من وقت لآخر. ثم نضيف مسحوق الكركم إلى الصابون المذاب، ثم بعد ذلك نضيف الزيت العطري، حيث يمكن إضافة نوع واحد من الزيوت، أو مزج نوعان من الزيوت معاً، ولكن يجب أولاً التأكد من أنها لا تؤثر على البشرة. نضيف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون حيث لإن الشوفان مفيد للبشرة، وخاصة البشرة التي تعاني من حب الشباب. ثم بعد ذلك نخلط المكونات معاً جيداً باستخدام الملعقة المطاطية حتي تحصلي على خليط متماسك، وموحد في اللون والملمس. نسكب الخليط في قالب السيليكون، مع رش الجزء العلوي بالكحول الطبي, لمنع تكون الفقاعات الهوائية. نغطي الجزء العلوي من القالب بواسطة غلاف بلاستيكي، وترك الصابون لتبرد لمدة من 12-24 ساعة، بعد ذلك يصبح الصابون جاهزاً.

فوائد الكركم للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الكركم للبشرة وهي كالآتي:-

يحتوي على مضادات الالتهابات التي تعالج الصدفية التي تصيب الجلد.

يعالج حب الشباب والتخلص من الالتهابات الناتجة عن البثور السوداء التي تصيب البشرة.

يستخدم كمنظف للبشرة الدهنية ويساعد في علاج البشرة الجافة.

يعمل على تهدئة الحروق ويمنع تورمها.

يساعد في تقشير البشرة من خلال الفرد لإزالة خلايا الجلد الميتة.

يعمل على التخلص من. تجاعيد البشرة ويعمل على شد البشرة.

نصائح عند استخدام زبدة الشيا للبشرة

سوف نتعرف على فوائد زبدة الشيا للبشرة وهي كالتالي:-