أنجح وصفة علاج للشيب المبكر بدون صبغة أو كيماويات ولا أي مواد تجميلية

يوجد العديد من السيدات التي تعاني من شيب الشعر وقد لجأت إلى بعض الصبغات الكيميائية وبعض المواد الأخرى ولكن دون فائدة، ويبحثون عن بعض الحلول المضمونة للقضاء على شيب الشعر وبعض المشكلات الأخرى المتعلقة بالشعر، وإليكم اليوم موضوع مهم جدًا وهو أنجح وصفة لعلاج شيب الشعر بدون غسيل وبدون أي مواد كيميائية أو صبغات، وسأتحدث عن الموضوع بشيء من التفصيل وإذا كنت مهتم بذلك فعليكم بالمتابعة إلى النهاية وستجد ما تبحث عنه.

الشاي الأسود لعلاج شيب الشعر

الشاي الأسود يؤدي إلى صبغة الشعر باللون الأسود الغامق كما انه يجعل الشعر لامع و يعالج الشعر الباهت والتالف، وإليكم طريقة استخدامه والمقادير اللازمة فيما يأتي:

المقادير

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

1 كوب من الماء النقي.

طريقة التحضير:

ضعي كوب الماء مع الشاي الأسود في غناء وضعيهم على النار حتى يغلى لمدة دقائق.

وبعد أن يغلي ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد، ثم قومي بوضعه على شعرك لمدة ساعة، وبعدها قومي بغسل الشعر بالماء.

لكي تحصلي على أفضل النتائج عليك بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.

نصائح للقضاء على الشيب

لكي تتخلصي من الشيب هناك بعض الأمور التي يجب أن تكوني على علم بها، وإليكم بعض النصائح التي تؤدي إلى القضاء على الشيب: