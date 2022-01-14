نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال 15 دقيقة هتبقي زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوية اللحوم والكوارع أمر من الأمور المطبخية البسيطة والتي لا تأخذ وقت إذا ما قمنا باستعمال مكونات من السهل استعمالها للحصول على اللحم وقد نضج جيدا وأصبح سهل التناول، ومن خلال الاستعمال لمكون يسرع من عملية التسوية يصبح الطهي للحم من أي نوع أسهل كثيرا من أي طريقة عادية أخرى ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة مثالية من الممكن عن طريقها أن يتم نضج اللحم بشكل كامل وفي خلال وقت أقصر من المتوقع كما سنتعرف على مقادير متميزة تعمل على التسوية السريعة والجيدة للحم وبدون وقت.

تسوية اللحوم والكوارع

تسوية اللحوم والكوارع من السهل إتمامها من خلال الاستعانة بمكون السكر الأبيض والسكر يساعد على التحسين من قدرة الحرارة على أن تخترق أنسجة اللحم وتؤثر عليها بشكل أكبر حيث أن السكر قادر على إضعاف نسيج اللحم بشكل أكبر وهذا ما يجعل الحرارة والبخار الناتج عن الغليان قادر على التسوية وبشكل أفضل لحوم والكوارع وتعتبر الطريقة مميزة أيضا لتسوية للحم الدواجن من أي نوع، ومن خلال ما يلي طريقة متميزة لطهي اللحم بشكل أفضل وأيسر.

خطوات تسوية اللحم والكوارع بطريقة سريعة

من الممكن أن نقوم بالتسوية للحم والكوارع من خلال خطوات بسيطة وبالاعتماد على مكونات بسيطة أيضا يكون من السهل على ربة المنزل الحصول على اللحم بطعم مميز وكذلك تكون قد نضجت بشكل أسرع، ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في إنضاج اللحم سريعا، كما سنوضح أهم المكونات الأساسية التي تدخل في طهي اللحوم من أي نوع.

مكونات لطهي اللحم

مكعبات اللح المراد تسويتها.

فلفل أبيض.

بهارات اللحم.

ورق لورا.

بصل وكرفس وكرات.

حبهان ومستكة.

القليل من الزيت.

ماء مغلي.

ملعقة من السكر.

طريقة تحضير اللحم

اللحم من الممكن أن نقوم بتحضيره من خلال تشويحه على النار مع ملعقة من الزيت مع الحبهان والمستكة ثم إضافة بقية المكونات مع الماء المغلي ونترك المكونات لتغلي جيدا والتسوية تكون خلال ساعة.