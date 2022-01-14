فكرة جهنمية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقائق وكمان خلطة المحشي الرهيبة

الكرنب ‏أو كما يقال عنه في كثير من الدول الملفوف ‏يحتاج إلى وقت طويل والكثير من الخطوات حتى نقوم بإعداد هذه في المنزل وهذه الخطوات تستغرق وقتا طويلا لذلك فهو من المأكولات التي لا يمكن اعدادها بشكل متكرر لأنها تحتاج بطاقة وجهد كبير ولكن هناك بعض المحاولات التي يتم القيام بها حتى تخفف قليلًا من الوقت المتوقع القيام به ‏والتي تجعل وقت إعداد الملفوف سريعا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تقطيع الملفوف بشكل سريع حتى لا يستغرق وقت طويل عشان تحدث أيضا عن طريقة سلق الملفوف دون أن نضع الملفوف في الماء.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

وفيما يلي سنتحدث بالتفصيل عن خطوات هذه الطريقة وهي من الطرق التي لا تستغرق وقتا طويلا وهذه الطريقة هي:

أولًا نحضر الكرنب نغسله ‏جيدا من الخارج بعد ذلك نقوم بإزالة اوراق الملفوف ورق ورق حتى ننتهي من جميع الأوراق بعد ذلك نبدأ في تقطيع الأوراق إلى أجزاء صغيرة مثل التي نحتاج إليها عندما نقوم بحشو الملفوف.

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‏ بعد ذلك نضع هذه الأوراق داخل كومات كبيرة ويجب أن نعلم أنه كل هذه الخطوات لا نحتاج فيها أبدا إلى وضع الأوراق داخل الماء.

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‏ بعد ذلك نضع قومت هذه الأوراق داخل كيس بلاستيك ونغلق الكيس بإحكام من ضع الكيس داخل الفريزر.

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‏ لا تترك الملفوف الذي تم تقطيع داخل الفريزر لمدة يوم كامل حتى يتجمد بعد ذلك نخرجه من الفريزر تكون الأوراق طرية وناعمة وكأنه تم سلقها من قبل ويتم استخدامها على الفور من أجل حشو الملفوف.

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طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الملفات بطريقة سريعة وتقطيعه بشكل سريع:

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