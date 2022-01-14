نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا الايطالي الهشة بمجموعة خطوات لا تستغرق وقت كبير في المقال التالي
طريقة تحضير البيتزا الايطالي بأقل الامكانيات وأرخصها، وهذه الأكلة من أكثر الأكلات شيوعاً بين الناس سواء الكبار أو الصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وبساطتها، ويتم تزيين هذه المعجنات بعدة أشكال مختلفة على حسب النوع المرغوب والأشياء المتاحة في المنزل، وذلك حتى تكون مكونات عملها غير مكلفة للغاية لمن يقوم بعملها في أى وقت، واليوم سوف نتحدث عبر هذه المقالة عن مكونات عمل البيتزا الايطالي وعرض طريقة تحضيرها بكل بساطة ووضوح من خلال موقعنا الممتاز موقع ثقفني.
مكونات عمل البيتزا الايطالي
تعتبر مكونات عمل البيتزا الايطالي من المكونات المحدودة الغير مكلفة لصاحبها فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ٤ أكواب ونصف من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ٣ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة ونصف من العسل.
- ٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.
خطوات إعداد البيتزا
خطوات إعداد البيتزا وتحضيرها من أبسط الخطوات التي تستريح إليها الأمهات وتقوم بعملها باستمرار والآن سوف نتعرف على هذه الخطوات وهي كما يلي:-
- نضع الماء الدافئ في كوب مناسب ونذوب به العسل ونضيف عليه الخميرة الفورية، ونقلبهم جيداً نترك هذا الخليط لمدة ٥ دقائق حتى يتفاعل.
- نحضر إناء العجن وننخل به كمية الدقيق ثم نقلب به الملح ونضيف بعد ذلك خليط الخميرة وملاعق الزيت.
- نعجن المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعض ونحصل على عجينة طرية لزجة.
- نترك العجينة لمدة نصف دقيقة حتى ترتاح ثم نعجنها مرة أخرى على سطح مرشوش بقليل من الدقيق لمدة ٥ دقائق.
- بعد ذلك ندهن إناء واسع بملعقة من الزيت ونحرك به العجينة حتى تتغطي من جميع الجوانب بالزيت.
- ثم نغطي العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة وربع حتى تخمر.
- نضغط على العجينة حتى تهبط ثم نقسمها بالسكين قطع متساوية ونشكل كل قطعة على شكل كورة.
- نضع كل كورة في كيس من البلاستيك وندخلها الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة ثم نخرجها قبل العمل بساعة.
- ثم نفرد العجينة في الصينية ونضع عليها الصلصة ونوزع الخضار والزيتون والجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج.
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