طريقة عمل البيتزا الايطالي الهشة بمجموعة خطوات لا تستغرق وقت كبير

طريقة تحضير البيتزا الايطالي بأقل الامكانيات وأرخصها، وهذه الأكلة من أكثر الأكلات شيوعاً بين الناس سواء الكبار أو الصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وبساطتها، ويتم تزيين هذه المعجنات بعدة أشكال مختلفة على حسب النوع المرغوب والأشياء المتاحة في المنزل، وذلك حتى تكون مكونات عملها غير مكلفة للغاية لمن يقوم بعملها في أى وقت، واليوم سوف نتحدث عبر هذه المقالة عن مكونات عمل البيتزا الايطالي وعرض طريقة تحضيرها بكل بساطة ووضوح من خلال موقعنا الممتاز موقع ثقفني.

مكونات عمل البيتزا الايطالي

تعتبر مكونات عمل البيتزا الايطالي من المكونات المحدودة الغير مكلفة لصاحبها فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٤ أكواب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

٣ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة ونصف من العسل.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

خطوات إعداد البيتزا

خطوات إعداد البيتزا وتحضيرها من أبسط الخطوات التي تستريح إليها الأمهات وتقوم بعملها باستمرار والآن سوف نتعرف على هذه الخطوات وهي كما يلي:-