أفضل ماسك لتغذية البشرة الدهنية وحمايتها من الالتهابات

أفضل ماسك البشرة الدهنية يحتاج كثير من الفتيات روتين مناسب للعناية بالبشرة الدهنية، فالكثير منهن يلجأ إلى ماسكات للبشرة الدهنية من الصيدلية، لأن هذه الطريقة تكون فعالة وسريعة لعلاج الشوائب والحبوب دون ترك أي آثار أو علامات على البشرة، لأن الماسكات تحتوي على كثير من الأحماض والفيتامينات اللازمة التي تساعد على معالجة البشرة.

أفضل الماسكات الموجودة للبشرة الدهنية

من المعروف أن الماسكات الموجودة في الصيدليات تعمل على تقليل احمرار الحبوب وحجمها.

تعمل الماسكات على تغذية البشرة بصورة فعالة بمكونات مُهدئة ومُرطبة، مما يجعل الماسك مهدئ لالتهاب البشرة.

تعمل الماسكات على تخليص البشرة من المسام الواسعة والزيوت الزائدة.

لذلك سوف نتعرف على أفضل ماسكات للبشرة الدهنية من الصيدلية.

skinceuticals clarifying clay mask

هذا الماسك يتميز بأنه مزيج من الطين الطبيعي والنباتات الطبيعية، لذلك تساعد على فتح المسامات المسدودة.

الماسك يعمل على القضاء على البكتيريا المسببة حب الشباب.

يتكون الماسك من الصبار والبابونج واللذان يعملان على تهدئة الالتهابات.

أحماض اللاكتيك والطرطوريك والستريك و الجليوكليك والماليك عندما تتحد مع طين الكارولين، يساعد هذا على تقشير البشرة بلطف ويعمل على تنقيتها.

indie lee clearing

يعمل هذا الماسك على التطهير العميق للبشرة الدهنية دون التسبب في تهيج الجلد، سيكون هذا بسبب المزيج الطبيعي الذي يتكون منه هذا الماسك.

يتم مزج أحماض الساليسيليك والجليكوليك لتقشير الجلد الميت برفق وعناية.

الماسك مصنوع من طين البنتونيت والكبريت الغروي، لذلك يعمل المكونان على استخراج الشوائب، وتنقية المسام، وعدم حدوث الجفاف الشديد.

يحتوي الماسك أيضًا على مستخلصات أكسيد الزئبق والبابونج وبعض الأعشاب البحرية،لذلك يعمل على ترطيب وتهدئة البشرة الدهنية.

يعتبر هذا الماسك من أفضل الماسكات للبشرة المتواجدة بالصيدليات.

la roche-posay effaclar clay ماسك البشرة الدهنية من الصيدلية