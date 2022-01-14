ثريد اللحم الإماراتي بالخضروات على الطريقة الخليجية

ثريد اللحم الإماراتي هو واحد من الأكلات والأطباق التي اشتهرت بها الإمارات، يتكون الثريد من خبز مفتت في مرق اللحم، ويعتبر الثريد باللحم هو الطريقة الأصلية لإعداده، ولكن يمكن إعداد الثريد كذلك بالدجاج بدلا من اللحم، وتعد هذه الأكلة من الأكلات سهلة التحضير، في عبارة عن لحم مطهو بالمرق مع الخضروات، ويقدم ساخنا مع خبز الرقاق.

مكونات ثريد اللحم الإماراتي

كيلو لحم ضأن مقطع بالعظم.

عدد 2 بصلة متوسطة مقطع جوليان.

عدد 5 فصوص ثوم مهروسة.

نصف كوب من معجون الطماطم.

ثمرة طماطم.

مكعب مرقة.

بهارات (نصف ملعقة من كلا من الفلفل الأسود والكاري، ورق غار).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 حبة ليمون أسود جاف.

عدد 2 فلفل حار.

ثلث كوب من الحمص المجروش.

ثمرة متوسطة من الكوسة.

باذنجان.

بصل شالوت مقشر فقط.

جزرة.

عدد 2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

كوب من القرع مقطع مكعبات.

طريقة التحضير بالخطوات