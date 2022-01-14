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عمر شويل - جدة ثريد اللحم الإماراتي بالخضروات على الطريقة الخليجية - ثقفني
ثريد اللحم الإماراتي هو واحد من الأكلات والأطباق التي اشتهرت بها الإمارات، يتكون الثريد من خبز مفتت في مرق اللحم، ويعتبر الثريد باللحم هو الطريقة الأصلية لإعداده، ولكن يمكن إعداد الثريد كذلك بالدجاج بدلا من اللحم، وتعد هذه الأكلة من الأكلات سهلة التحضير، في عبارة عن لحم مطهو بالمرق مع الخضروات، ويقدم ساخنا مع خبز الرقاق.
مكونات ثريد اللحم الإماراتي
- كيلو لحم ضأن مقطع بالعظم.
- عدد 2 بصلة متوسطة مقطع جوليان.
- عدد 5 فصوص ثوم مهروسة.
- نصف كوب من معجون الطماطم.
- ثمرة طماطم.
- مكعب مرقة.
- بهارات (نصف ملعقة من كلا من الفلفل الأسود والكاري، ورق غار).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 2 حبة ليمون أسود جاف.
- عدد 2 فلفل حار.
- ثلث كوب من الحمص المجروش.
- ثمرة متوسطة من الكوسة.
- باذنجان.
- بصل شالوت مقشر فقط.
- جزرة.
- عدد 2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.
- كوب من الفاصوليا الخضراء.
- كوب من القرع مقطع مكعبات.
طريقة التحضير بالخطوات
- نجهز الخضار عن طريق تقطيع الكوسة والجزر والبازنجان إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- تقطع البطاطس إلى مكعبات كبيرة الحجم.
- نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت على نار بدرجة حرارة مرتفعة، نضيف بها كلا من الكوسا والباذنجان.
- نقلبهم جيدا حتى يأخذ لون من جميع الجوانب، ثم نقوم برفعه من على النار ونضعه جانبا للاستخدام لاحقا.
- نحضر وعاء مناسب ونضيف به القليل من الزيت، ونضع به البصل حتى يذبل ونضيف له كلا من الثوم وقطع اللحم، ونقلبهم.
- نترك اللحم حتى يأخذ لون ذهبي من جميع الجوانب، ونضيف لهم كلا من الفلفل الأسود والكاري، ونقلبهم مع بعض جيدا.
- بعد ذلك نضيف له كلا من صلصة الطماطم والمرق، ومن ثم نقوم بتحريكهم باستمرار حتى لا تلصق بالأسفل.
- ثم نضيف لهم كلا من الطماطم المقطعة، ونضيف لهم الماء المغلي.
- نترك الوعاء على النار حتى يصل إلى نصف مرحلة النضج، ومن ثم نضيف لهم كلا من الحمص المجروش والليمون والفلفل والملح.
- بعد مرور ربع ساعة، يضاف لهم كلا من الخضار فيما عدا الباذنجان والقرع.
- بعد أن يصل الخضار لمرحلة النضج نضيف لهم كلا من الباذنجان والقرع، ونتركه على النار لمدة عشر دقائق على الأقل، ومن ثم نقوم بتضبيط كلا من الملح والماء المغلي إذا اتطلب الأمر.
- نحضر أطباق عميقة للتقديم، ونقوم بتكسير خبز الرقاق ونضعه بها، ونضيف لهم المرق حتى يتشرب منه، وبعد ذلك نقوم بتوزيع اللحم والخضار فوقهم ويقدم ساخنا.
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