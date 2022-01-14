نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم حريري في 30 دقيقة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة البانثينول من المستحضرات الطبيعية والتي تساعد في الحصول على الشعر الناعم المنسدل الخالي من أثر التجاعيد حيث أن كل من لديه معاناة مع الشعر المجعد من الممكن أن يتخلص تماما منه من خلال استعمال كيراتين البانثينول المميز والذي له دور في حماية الشعر وفروة الرأس من الكثير من المشكلات والتي من أبرزها التجعد والتقصف والتساقط والعديد من المشكلات التي تتسبب فيها الكيماويات من الزيوت والكريمات وأنواع الجل التي تطبق على الشعر من الممكن القضاء بصفة نهائية عليها من خلال لاستعانة بكريم من البانثينول الطبيعي وتركيبته التي تقلل من تهيج الجلد لفروة الرأس وتقلل من أعراض تحسسها وبالتالي فهو يوفر بيئة مناسبة لحماية الشعر من التساقط والضعف وفيما يأتي نعرض أهم مكونات الخليط وطريقة عمله.

كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن

خلطة البنثينول تعتبر من الخلطات الأكثر جدوى ونفع وتأثير على الشعر ولها الكثير من الخصائص والتي من أهمها أن البانثينول يعمل على إزالة التجعد مهما كان شديد وإزالة أي ملمس خشن للشعر وبالنسبة للمكونات التي لا بد من إدخالها في تلك الوصفة فهذا ما سنقدمه من خلال ما يلي ذكره:

مكونات خليط كيراتين البانثينول لتنعيم الشعر

من الممكن عمل وصفة البانثينول لتنعيم الشعر من خلال إحضار مكونات بسيطة تساعد في تقوية نشاط البنثينول وأثره على الشعر ومن أهم تلك المكونات ما يأتي:

ملعقة من كريم بانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الليمون.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن نحضر وعاء صغير ونضع فيه المكونات التي سبق التعرف عليها مع المزج الجيد ما بين البانثينول وبقية المكونات، ولا بد من التأكد من مزج البانثينول جيدا وتجانسه مع مختلف المكونات حتى نحصل على نتيجة جيدة على فروة الرأس، ولا بد من تدليك الشعر بشكل جيد بخليط البلنثينول المميز وهذا لتحقيق الهدف المرغوب وهو نعومة فائقة للشعر مع إزالة تامة للتجعد ومن الممكن تطبيقها ربع ساعة على الشعر ثم غسله.