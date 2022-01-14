طريقة إعداد الجبن الكيري في المنزل طعم لذيذ و مكونات سهلة و هتوفري كتير

تعد الجبنة الكيري واحدة من أشهر أنواع الجبنة المتواجدة في الأسواق ويتم استهلاكها بكميات كبيرة نظراً لمذاقها اللذيذ وقوامها الكريمي الرائع، وهي من الأجبان التي يعشقها الأطفال ويفضلون تناولها في الساندوتشات ولهذا تحرص السيدات على تواجدها في البيت بشكل مستمر من خلال شرائها من محلات البقالة أو السوبر ماركت إلا إنه يمكن اعدادها في البيت باستخدام اللبن الحليب وفي وقت قصير مع ضمان جودة متميزة ومذاق رائع يشبه مذاق الجبنة الجاهزة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل.

مكونات الجبنة الكيري

أهم ما يميز الجبنة الكيري هو مكوناتها البسيطة وغير المكلفة والتي تعتمد في الأساس على اللبن وهي كالتالي.

كيلو من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من عصير الليمون أو الخل.

نصف كيلوغرام من كريمة الطبخ.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة اعداد الجبنة الكيري

نظراً لارتفاع أسعار الأجبان في الأسواق تلجأ بعض النساء إلى إعدادها في البيت لتوفير المال وفي نفس الوقت تضمن اعدادها بطريقة سليمة وصحية وأحد أهم وأشهر الأجبان التي يتم تحضيرها في البيت هي الجبنة الكيري والتي تُعد من خلال الخطوات التالية.