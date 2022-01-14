نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد الجبن الكيري في المنزل طعم لذيذ و مكونات سهلة و هتوفري كتير في المقال التالي
تعد الجبنة الكيري واحدة من أشهر أنواع الجبنة المتواجدة في الأسواق ويتم استهلاكها بكميات كبيرة نظراً لمذاقها اللذيذ وقوامها الكريمي الرائع، وهي من الأجبان التي يعشقها الأطفال ويفضلون تناولها في الساندوتشات ولهذا تحرص السيدات على تواجدها في البيت بشكل مستمر من خلال شرائها من محلات البقالة أو السوبر ماركت إلا إنه يمكن اعدادها في البيت باستخدام اللبن الحليب وفي وقت قصير مع ضمان جودة متميزة ومذاق رائع يشبه مذاق الجبنة الجاهزة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل.
مكونات الجبنة الكيري
أهم ما يميز الجبنة الكيري هو مكوناتها البسيطة وغير المكلفة والتي تعتمد في الأساس على اللبن وهي كالتالي.
- كيلو من الحليب كامل الدسم.
- نصف كوب من عصير الليمون أو الخل.
- نصف كيلوغرام من كريمة الطبخ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة اعداد الجبنة الكيري
نظراً لارتفاع أسعار الأجبان في الأسواق تلجأ بعض النساء إلى إعدادها في البيت لتوفير المال وفي نفس الوقت تضمن اعدادها بطريقة سليمة وصحية وأحد أهم وأشهر الأجبان التي يتم تحضيرها في البيت هي الجبنة الكيري والتي تُعد من خلال الخطوات التالية.
- في وعاء عميق أفرغي الحليب وكريمة الطبخ ثم قومي بتسخينها على نار هادئة.
- أضيفي عصير الليمون بالتدريج مع التقليب المستمر للخليط.
- قومي بتقليب الحليب باستمرار حتى يتخثر وينفصل عن مصل الحليب.
- بعد ذلك قومي بإطفاء النار واتركي الحليب لمدة خمسة دقائق مع تغطيته جيداً.
- ثم قومي بلف الحليب المتخثر بقطعة من الشاش واعصريه جيداً حتى يتخلص من السوائل التي بداخله.
- بعد عصر الحليب جيداً قومي بإضافة الملح إلى الجبن واخفقيها في الخلاط الكهربائي إلى أن تحصلي على القوام الكريمي للجبنة الكيري.
- انقلي الجبنة إلى الثلاجة بعد وضعها في برطمان أو إناء جيد الغلق واستخدميها بعد أسبوعين من تاريخ وضعها في الثلاجة.
- تعتبر جبنة كيري من أكثر أنواع الجبن شهرة في السوق ويتم استهلاكها بكميات كبيرة لمذاقها اللذيذ وقوامها الكريمي الرائع ومع ذلك يمكن تحضيره في المنزل في وقت قصير بالحليب ويضمن جودة فريدة ومذاق رائع مشابه لمذاق الجبن الجاهز وفي هذا الصدد نقدم لكم كيفية صنع جبنة كيري في المنزل من خلال اليوم مقالة.
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