“قرمشة جبارة”… خلطة دجاج كنتاكي السحرية ولا أروع

خلطة دجاج كنتاكي السحرية، نعرض لكم سر يبحث عنة جميع الأمهات في الوطن العربي، حيث يقبل الشباب علي تناول الوجبات السريعة يوميا، ومن أكثر تلك الاطعمة السريعة التي يقبل علي تناولها الشباب هي الفراخ المقرمشة المقلية، ونوضح لكم عبر موقعنا ثقفني خلطة سحرية ولا اروع، مكوناتها جدا بسيطة ومتاحة في كافة المنازل، ولكن فور تجربة تلك الوصفة سوف تعتمدي عليها سيدتي وتقدميها لاولادك دائما، فقط تابعي هذا التقرير وجهزي بعض التوابل ودجاجة مقطعة الي ثمانية قطع، وسوف تبهري أولادك بسحر التتبيلة والطعم الشهي للدجاجة المقرمش اللذيذ.

خلطة دجاج كنتاكي السحرية

نعرض لكم مكونات خلطة دجاج كنتاكي السحرية الجبارة، التي تدهش جميع ضيوفي منذ تجربتها لاول مرة، واشارك الوصفة معكم من خلال هذا التقرير، ونسعد باستقبال كافة التعليقات من متابعينا الكرام في صندوق الوصف المتاح اسفل هذا المقال

دجاجة بيضاء مقطعة ثمانية قطع.

3 معلقة كبيرة ملح.

نصف معلقة فلفل ابيض.

كوب زبادي.

نصف معلقة ثوم بودر.

2 كوب حليب.

نصف معلقة بصل بودر.

بهارات دجاج.

عصير ليمون.

معلقة كركم.

2 مرقة دجاج.

معلقة قرفة.

خطوات تحضير دجاج مقرمش ولذيذ

ونستعرض معكم الآن خطوات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل، وسوف تسعدي بها جميع اسرتك وأحبابك، حيث انها الوصفة الاكثر طلبا عبر محركات البحث، ونحن ننفرد بسرها المميز والخطير

تعقيم الدجاج هو الخطوة الاولي لضمان طعم شهي ولذيذ، لذلك قطعي الدجاجة الي 8 قطع وانقعيها في ماء وملح وليمون وجنزبيل. في وعاء عميق حضري خليط اللبن مع الزبادي والملح والخل والثوم والليمون والبصل البودر وكافة البهارات التي سبق توضيحها. قومي بنقع الفراخ في هذا الخليط واتركيها في الدجاجة لمدة 12 ساعة حتي يتغلل بها الطعم وتصبح مميزة وطرية. حضري الدقيق مع النشا وبعض من الكركم في طبق غويط. قومي بتتبيل قطع الدجاج في الدقيق، ثم في المحلول مرة اخري، ثم رديها الي الدقيق. في زيت غزير سخن قومي بوضع قطع الدجاج علي حرارة مرتفعة، ثم اخفضي درجة الحرارة وغطي الحلة بغطاء مناسب. اخيرا يمكنك تقديمها مع بعض الكاتشب والمايونيز والخبز المميز.

افضل طريقة لتسوية دجاج كنتاكي

بالتأكيد تعتبر خطوة تسوية الدجاج المقلي المقرمش غاية في الاهمية، وسوف نكشف لكم عن افضل طريقة لتسوية دجاج كنتاكي بطريقة صحيحة