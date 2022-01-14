مش هتشتري الجاهزة تاني.. السمنة البلدي الأصلية بكيلو لبن فقط حضري أكبر كمية زي الجاهزة بالظبط

السمنة البلدي بكوب حليب من الممكن تحضيرها وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير للسمن البلدي بمنتهى السهولة وبطريقة بسيطة ومن دون تكلفة حيث تعتبر وصفة من السمن البلدي من الممكن إعدادها بعدد من الطرق أبرزها تلك الطريقة المتميزة والتي تعد مكوناتها بسيطة لذا يكون من السهل تحضيرها بأقل المكونات وبأقل تكلفة وإليكم المقدار بالكامل وطريقة التحضير السريعة.

السمنة البلدي بكوب حليب

السمن البلدي تعد من أهم المكونات الدهنية المتميزة والتي لها أهميتها وتعتبر من أكثر المواد الدهنية من النوع الطبيعي والت تحمل العديد من الفوائد والتي من أهمها أنها تعتبر من بين أهم المصادر للفيتامينات والمعادن، وتعتبر الطريقة من أبرز الطرق التي تساعد في الحصول على السمن البلدي جاهز تماما للاستخدام وبأقل المكونات حيث تعتبر تلك الطريقة من أكثر الطرق سهولة من حيث الخطوات والمكونات المستخدمة.

مكونات عمل السمن البلدي

السمن البلدي يحتاج للمكونات التالية:

كوب حليب ويكون كامل الدسم.

ذرة من الملح.

القليل من الحليب الرائب.

طريقة التحضير لوصفة السمن البلدي

من الممكن أن تقوم مختلف ببات البيوت بتحضير وعمل وصفة السمن البلدي الفلاحي من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والتي من السهل الاعتماد عليها لعمل أفضل نوع سمن بلدي: