بدون دقيق وصفة بيتزا يمكنكم صنعها بمكونات شهية وصحية خالية من الدقيق، تم تصنيف الدقيق علي انة من السموم البيضاء، الأمر الذي ينطبق كذلك علي السكر والملح، لذلك يتوجب عليكي سيدتي تجربة طرق جديدة لتحضير البيتزا بدون قلق من تناولها، وسوف نسعد بتوفير تلك الوصفة الشهية من خلال موقعنا ثقفني، والتي يمكنك تقديمها الي الولاد بدون قلق، حيث إنها مكونة من البطاطس وبعض الخضراوات المغذية، كما يمكنكم إضافة البروتين المفضل بها، وسوف يعشق أولادك تلك الوصفة الجميلة للغاية، والتي تضم جميع العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الجسم تقريبا في طبق واحد.

“بدون دقيق” وصفة بيتزا جديدة رائعة وطعمها خطير

نعرض تفاصيل تحضير وصفة بيتزا جديدة رائعة وطعمها خطير، البيتزا بكافة أنواعها تجذب عشاقها بشكل شبة يومي، ونحن ندرك أضرار الدقيق والتي أشار اليها العديد من الاطباء والمتخصصين، يمكنكم تجربة تلك الوصفة والتي يمكنكم تسميتها بيتزا البطاطس، حيث إن البطاطس مكون أساسي بها، ويمثل القاعدة الأساسية بها

بطاطس مهروسة.

فلفل مقطع شرائح.

طماطم شرائح.

زيتون مقطع.

كاتشب.

ملح.

فلفل اسمر.

كمون.

جبن مشكل.

البروتين المفضل لديكم.

خطوات تحضير بيتزا البطاطس

ويمكنكم بذلك تحضير بيتزا البطاطس في حالة توافرت لديكم المكونات السابق توضيحها، فقط قوموا بإتباع الخطوات التي نعرضها لكم عبر موقعنا ثقفني

قومي بسلق البطاطس حتي تمام التسوية، عن طريق غسلها جيدا ووضعها في ماء وتركها تغلي لمدة لا تقل عن 10 دقائق. بعد تسوية البطاطس قومي بهرسها جيدا. الآن اضيفي اليها بعض الملح والفلفل والكمون. اخيرا احضري طاسة متسعة غير قابلة الاتصاق وقومي بوضع بعض من السمن البلدي. قومي بإضافة البطاطس توزيعها جيدا بالطاسة. الآن عليكي إضافة الجبن الممثل في جبن موزريلا وجبن شيدر وجبن رومي. ابدائي في توزيع الفلفل والطماطم والزيتون. يمكنكم كذلك إضافة بعض البيض المخفوق والممتزج جيدا أو اضافة البروتين المفضل لديكم. اتركي البيتزا علي النار لمدة 7 دقائق واستخدمي غطاء مناسب لتغطية الوجة. اخيرا ضعيها تحت الشواية بالفرن لمدة 5 دقائق فقط. تقدم ساخنة مع بعض الخبز أو التوست.

عجينة البيتزا الايطالية

تعرف البيتزا الإيطالية بالعجين الناعم الهش والمميز، وسوف نوفر لكم طريقة تحضيرها لعشاق البيتزا، خاصة ان البعض يفضل وصفة البيتزا بالعجين دون غيرها من الوصفات ويعتبرها الوصفة الاصلية، حيث إن بعض المناطق تقدم بيتزا الفطير والعديد من الانواع الاخري