طرق سحرية لتنظيف الممبار بسهولة والتخلص من رائحته الكريهة طرق مجربه لا تفوتك

على الرغم من الشعبية الكبيرة للممبار وتناوله من قبل العديد من الأشخاص إلا أن طريقة تنظيفه تظل تشكل مشكلة كبيرة عند البعض منهم، هذا وتتعدد الطرق التي يمكن استخدامها في تنظيفه إلا أن بعضها فقط هو الذي يحقق نتائج إيجابية ويقضي على رائحته الكريهة، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف سوياً على أهم هذه الطرق وكيفية تطبيقها في البيت وذلك في إطار تغطيتنا لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين والزوار الكرام.

الكربونات لتنظيف الممبار

تعد الكربونات واحدة من أشهر الطرق التي يمكن استخدامها في تنظيف الممبار وتقضي على رائحته الكريهة في أسرع وقت وفيما يلي نقدم لكم مكونات الطريقة وخطوات تطبيقها.

المكونات:

بيكربونات الصوديوم.

خل وعصير ليمون.

ملح وماء.

طريقة التنظيف:

نغمر الممبار في وعاء عميق وواسع مملوء بالماء.

ونضيف عليه الخل وبيكربونات الصوديوم والملح ونتركه داخل الماء لمدة ثلاث ساعات.

ثم نقوم بإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة على الممبار باستخدام السكين.

وبعد ذلك نضيف عصير الليمون ونتركه بعض الوقت في الماء وفي النهاية يصبح الممبار نظيفاً وجاهز للحشو.

خطوات تنظيف الممبار بالسفن أب

كما يمكننا استخدام السفن أب في تنظيف الممبار حيث تعمل تركيبته على إزالة رائحة الممبار نهائياً وتنظيفه من الأوساخ والبكتيريا وتتم هذه الطريقة من خلال الخطوات التالية.