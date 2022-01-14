نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق سحرية لتنظيف الممبار بسهولة والتخلص من رائحته الكريهة طرق مجربه لا تفوتك في المقال التالي
على الرغم من الشعبية الكبيرة للممبار وتناوله من قبل العديد من الأشخاص إلا أن طريقة تنظيفه تظل تشكل مشكلة كبيرة عند البعض منهم، هذا وتتعدد الطرق التي يمكن استخدامها في تنظيفه إلا أن بعضها فقط هو الذي يحقق نتائج إيجابية ويقضي على رائحته الكريهة، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف سوياً على أهم هذه الطرق وكيفية تطبيقها في البيت وذلك في إطار تغطيتنا لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين والزوار الكرام.
الكربونات لتنظيف الممبار
تعد الكربونات واحدة من أشهر الطرق التي يمكن استخدامها في تنظيف الممبار وتقضي على رائحته الكريهة في أسرع وقت وفيما يلي نقدم لكم مكونات الطريقة وخطوات تطبيقها.
المكونات:
- بيكربونات الصوديوم.
- خل وعصير ليمون.
- ملح وماء.
طريقة التنظيف:
- نغمر الممبار في وعاء عميق وواسع مملوء بالماء.
- ونضيف عليه الخل وبيكربونات الصوديوم والملح ونتركه داخل الماء لمدة ثلاث ساعات.
- ثم نقوم بإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة على الممبار باستخدام السكين.
- وبعد ذلك نضيف عصير الليمون ونتركه بعض الوقت في الماء وفي النهاية يصبح الممبار نظيفاً وجاهز للحشو.
خطوات تنظيف الممبار بالسفن أب
كما يمكننا استخدام السفن أب في تنظيف الممبار حيث تعمل تركيبته على إزالة رائحة الممبار نهائياً وتنظيفه من الأوساخ والبكتيريا وتتم هذه الطريقة من خلال الخطوات التالية.
- اغسلي الممبار جيداً تحت الصنبور وأخرجي الفضلات التي بداخله.
- ثم ضعيه في وعاء واسع وعميق وصبي عليه السفن أب حتى يغمره وبإمكانك إضافة الزبادي واتركيه بداخله لمدة ساعتين.
- اخرجيه واشطفيه بالمياه الفاترة جيداً، ثم قومي بإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة عليه.
- بعد ذلك يكون الممبار جاهز للحشو والتحمير ويمكنك تناوله مع أسرتك بالهناء والشفاء.
- على الرغم من أن الممبار يحظى بشعبية كبيرة ويستهلكها الكثير من الناس إلا أن طريقة تنظيفها لا تزال مشكلة كبيرة بالنسبة للبعض منهم وهناك طرق عديدة لتنظيفها ولكن بعضها فقط له تأثير إيجابي والتخلص من آثاره غير السارة الشم ومع مقال اليوم سنتعرف معًا على أهم هذه الأساليب وكيفية تطبيقها في المنزل في إطار تغطيتنا لكافة الموضوعات التي تشغل أذهان متابعينا وزوارنا الكرام
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