اوعي تشتري اللانشون تاني.. طريقة عمل اللانشون في البيت بمقادير اقتصادية زي بتاع المحلات بالظبط

طريقة عمل اللانشون في البيت تعد طريقة بسيطة من السهل على ربات المنزل أن تقوم بعملها حيث أن وجبة اللانشون تعد مفضلة للكثير من الأطفال، ولكن الأمهات تقلقن من الضرر الذي قد نوه له الأطباء حيث تعتبر وصفة اللانشون الجاهزة والتي نقوم بشرائها من المحلات تعد ضارة ومحتوي على كم كبير من المواد الحافظة علاوة على أن منظمة الصحة قد حذرت من التناول للحوم المصنعة ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات الأساسية والتي تدخل في عمل اللانشون وتعطينا نتيجة ممتازة للانشون البيتي الصحي المميز الخالي من أي مواد ضارة كما يحتوي على فوائد هامة لجسم الإنسان.

طريقة عمل اللانشون

طريقة التحضير للانشون في البيت خلال الآتي نوضح أهم مكوناتها الأساسية البسيطة والتي تعد من المكونات الاقتصادية وتستطيع مختلف ربات منزل أن توفر تلك المقادير لعمل الأفضل الأنواع من اللانشون الصحي والذي من الممكن أن يقدم للأطفال ويكون آمن الاستخدام والتناول ويكون أيضا ملائم لعمل أفضل السندويتشات ومختلف الوجبات المدرسية، ومن خلال ما يلي عرضا لأهم المقادير المستخدمة في عمل أفضل نوعيات اللانشون المتميزة والصحية:

مقادير عمل اللانشون

من أهم المقادير والتي يجب أن تتوفر لعمل أفضل أنواع اللانشون والتي تعد من أفضل الأنواع من حيث كونها تحضر من مكونات ومقادير صحية من الممكن إدخالها لعمل لانشون بيتي مميز:

عدد ثلاث بيضات.

ثلاث قطع من نوع الجبن المثلثات.

كمية من الملح والفلفل.

شرائح من الزيتون مخلية.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

عدد فصين ثوم.

لون أحمر غذائي.

ربع كوب من أي نوع من الزيت.

طريقة التحضير للانشون

الخطوات الآتية تسهل عليكِ أن تقومي بالتحضير للانشون وتلك الخطوات تكون كما يلي: