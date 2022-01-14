طريقة تحضير الشيش برك في البيت بدون قلي من أجمل الأطباق الشهية

يعد الشيش برك واحداً من الأطباق الشهية للغاية فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم، وهو أكلة أوزبكية تنتشر بشكل كبير في شمال المملكة العربية السعودية وبلاد الشام، وهو عبارة عن نوع من المعجنات المحشية باللحم البقري ويتم خلطها مع اللبن، وتتساءل العديد من النساء عن طريقة تحضيره في البيت وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم.

طريقة عمل الشيش برك

الشيش برك من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك من خلال الخطوات التالية.

المكونات:

كوب من الدقيق.

كمية من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الحشوة:

ربع كيلوغرام من اللحم البقري.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

القليل من القرفة.

بصلة متوسطة الحجم.

مكونات اللبن:

كيلوغرام من اللبن.

فصين من الثوم المهروس.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

خطوات إعداد الشيش برك

وإليكم الآن خطوات عمل الشيش برك والتي تتم على ثلاث مراحل هي مرحلة إعداد العجينة ثم مرحلة إعداد الحشوة وأخيراً مرحلة تجهيز اللبن.