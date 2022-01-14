نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الشيش برك في البيت بدون قلي من أجمل الأطباق الشهية في المقال التالي
يعد الشيش برك واحداً من الأطباق الشهية للغاية فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم، وهو أكلة أوزبكية تنتشر بشكل كبير في شمال المملكة العربية السعودية وبلاد الشام، وهو عبارة عن نوع من المعجنات المحشية باللحم البقري ويتم خلطها مع اللبن، وتتساءل العديد من النساء عن طريقة تحضيره في البيت وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم.
طريقة عمل الشيش برك
الشيش برك من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك من خلال الخطوات التالية.
المكونات:
- كوب من الدقيق.
- كمية من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الحشوة:
- ربع كيلوغرام من اللحم البقري.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- القليل من القرفة.
- بصلة متوسطة الحجم.
مكونات اللبن:
- كيلوغرام من اللبن.
- فصين من الثوم المهروس.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
خطوات إعداد الشيش برك
وإليكم الآن خطوات عمل الشيش برك والتي تتم على ثلاث مراحل هي مرحلة إعداد العجينة ثم مرحلة إعداد الحشوة وأخيراً مرحلة تجهيز اللبن.
- في البدء نقوم بإعداد العجينة من خلال خلط الدقيق مع الماء في وعاء عميق ثم نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ثم نقوم بتحضير حشوة الشيش برك من خلال وضع طاسة القلي على النار ونضع بها كمية من الزيت النباتي ثم نضيف إليه البصل ونقلب حتى يكتسب اللون البني المحمر ثم نضيف اللحم البقري.
- وبعد ذلك نضيف القرفة والملح مع الاستمرار في التقليب.
- نفرد عجينة الشيش برك على سطح أملس مرشوش بالدقيق ثم نقطعها على حسب الرغبة.
- نضع كمية من الحشوة على قطعة الشيش برك ثم نغلقها من الطرفين والمنتصف.
- نحضر صينية الفرن وندهنها بالزيت من الأرضية والجوانب ونرص فيها قطع الشيش برك.
- نضبط درجة حرارة الفرن على 180° مئوية ثم ندخل فيه الصينية وننتظر حتى تنضج قطع الشيش برك ثم نخرجها.
- وفي النهاية نتناولها مع اللبن بعد تحضيره على النار من خلال خلط جميع مكوناته وتركه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.
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