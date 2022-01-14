ام علي بالجلاش .. اسهل طريق لعمل ام علي بالقشطه والمكسرات بمكونات كلها في البيت

على الرغم من الاختلاف حول السبب الرئيسي وراء تسمية الحلويات باسم أم على إلا أن الجميع قد أجتمع على عشق مذاقها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكي أسهل طريقة لإعداد حلوى أم علي في المنزل، بمقادير سهلة ومتوفرة وبمذاق أحلى من المحلات والمطاعم.

طريقة عمل ام علي

المكونات

كوبين ونصف دقيق متعدد الاستعمالات

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء

كوب زبده

مكسرات

4 كوب من الحليب

سكر

قشطه أو كريم شانتيه

جوز هند مبشور

طريقة تحضير أم على

لإعداد حلوى أم على لابد من توفير عجين الباستري ولكن إذا لم يكن ذلك متوفر لديكي، فقومي باتباع الخطوات التالية، حتى تستطيعي تحضير العجين في المنزل:

في وعاء عميق قومي بوضع 2 كوب ونصف من الدقيق، ثم قومي بإضافة رشة من الملح والتقليب جيداً، بعدها قومي بوضع كمية مناسبة من المياه حتى تصنعي عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي برش كمية كبيرة من الدقيق على سطح مستوي، ثم قومي بوضع العجين فوقها، وابدئي بفرد العجينة على شكل مستطيل.

بعد فرد العجين قومي بوضع قطع الزبدة الطريقة على العجين، ثم قومي بقفل العجينة مرة أخرى وضم جوانبها، ثم قومي بفرد العجين، وكرري الخطوات السابقة، حتى تصبح العجينة طريقة وغير لاصقة.

بعد ذلك قومي بوضع العجين داخل وعاء مغطى بداخل الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم قومي بإخراجها بعد ذلك بفردها ولفها بشكل أسطواني، ثم قومي بأحكام غلاف بلاستيكي عليها، وضعيها بداخل لفريزر لمدة ساعة تقريباً.

بعد ذلك قومي بفرد العجين بسمك مناسب وتقطيعها إلى إجزاء، ثم توضع في صينية داخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتى تنتفش ويصبح لونها ذهبي.

ثم قومي بتجهيز باقي المكونات للحشو، من خلال إضافة 4 أكواب من الحليب بداخل وعاء، ثم ضعي عليه السكر على حسب المذاق المناسب، و2 ملعقة ممسوحة من الكريم شانيته.

يوضع الحليب على نار متوسطة حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

وفي ذلك الوقت قومي بتحضير الأطباق وضعي بها طبقة من القشدة ثم ضعي عليها طبقة من عجين أم علي ثم المكسرات وجوز الهند المبشور، وأخر طبقة من العجين والمكسرات والقشدة، ويوضع اللبن عليهم حتى مستوى متوسط.

توضع الأطباق داخل الفرن حتى يصبح لونها ذهبي.

ويمكن عمل ام علي بالجلاش او الرقاق كل ما عليكي تكسير الجلاش قطع صغيرة ووضعه في الفرن لتحميصه ثم وضع اللبن عليه والسكر والقشطة وادخاله الفرن مرة اخرى.