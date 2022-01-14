نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الذرة الصحية بعصير البرتقال لأحلى إفطار في المقال التالي
كيكة الذرة من أنواع الكيكات الصحية اللذيذة، والتى لها قيمة غذائية عالية وذلك لاحتوائها على دقيق الذرة المغذي، فكثيراً ما تبحث الأمهات عن التجديد فى عمل الكيك بمكونات وطرق مختلفة، وذلك لكى لا يملوا من عمل نوع واحد من الكيك ولكى يقبلون على أكله ويستفيدون من فوائد مكوناته، كما أن إدخال دقيق ذرة مع العديد من الوصفات تعطيها طعم وشكل جميل، وتجعلها مبسوسة مثل البسبوسة وكذلك يعرف هذا النوع بالبسيسة وكثيراً ماتقدم مسقية بالشربات ولكننا اليوم سوف نقدمها بدون شربات ويرش علها جوز الهند، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة الذرة الصحية بالتفصيل.
مكونات كيكة الذرة
تتكون كيكة الذرة من مكونات بسيطة وصحية وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:
- ١١/٢ كوب من دقيق الذرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ١١/٢ كوب من الدقيق العادى.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ٥ حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- ٣/٤ كوب من عصير البرتقال.
- ٢ كيس من الفانيليا.
- ٣/٤ كوب من الزيت.
- ذرة ملح.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كيكة الذرة سهلة وبسيطة مثل باقى أنواع الكيك وهى كمايلي:
- فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع البيض ونضيف عليه السكر وعصير البرتقال وملعقة الخل وبشر البرتقال والفانيليا والزيت.
- نخفقهم جيداً حتى يمتزجوا تماماً ويذوب السكر ويصبح الخليط ناعم جداً.
- نحضر وعاء وننخل به الدقيق الأبيض ودقيق الذرة ونضيف عليهم البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم بالمضرب السيلك اليدوي جيداً.
- بعد ذلك نضيف عليهم الخليط السائل السابق خفقه ونقلبهم بالمضرب السيلك اليدوي جيداً حتى يمتزجوا تماماً ويتكون لدينا خليط الكيك.
- نجهز صينية وندهنها بالسمنة ونرشها بالدقيق ونتخلص من الدقيق الزائد.
- ثم نسكب خليط الكيك داخل الصينية وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وتقدم مع كوب من الشاى وبألف هنا وشفا.
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