اسهل طريقة عمل المفتقة “الحلبة المعقودة” بالسمسم والفول السوداني

المفتقة من الوصفات القديمة التي كانت تصنع في الكثير من البيوت لأنها تحتوى على مزيج من المكونات الصحية والمغذية، وإلى وقتنا الحالي فينصح بتقديم المفتقة دائمًا للأطفال أو للأفراد الذين يعانوا من الأنيميا أو الراغبين في زيادة وزنهم أو حتى الرياضين الذين يرغبون في زيادة مستوي الطاقة لديهم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح مكونات المفتقة الأصلية وطريقة تحضيرها.

طريقة عمل المفتقة

المكونات

2كوب من العسل الأسود

2 ملعقة دقيق أبيض.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب فول سوداني.

كوب سمسم.

ربع كوب حلبة حصى.

2 ملاعق كبيرة من النشا

2ملاعق كبيرة من الكركم

2 ملاعق كبيرة من الكراوية

2 ملاعق كبيرة من الينسون

2 ملاعق كبيرة من المحلب البودر

2 ملاعق كبيرة من جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من الشمر

2 ملاعق كبيرة من المغات

طريقة التحضير

لتحضير تحويجه المفتقة في المنزل قومي بما يلي:

في وعاء على درجة حرارة متوسطة قومي بوضع مكونات التحويجه والتي تتكون من (حلبة حصى- الكركم – الكراوية – الينسون – المحلب البودر – جوز الهند – الشمر).

تترك جميع المكونات السابقة على البوتاجاز حتى تتطاير الزيوت العطرية وتسخن قليلاً.

بعد ذلك قومي بإحضار المطحنة وضعي بها الخليط السابق، ثم قومي بإضافة 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة و2 ملاعق كبيرة من المغات، اطحنني جميع المكونات السابقة حتى تصبح بودر.

بعد تحضير التحويجه السابقة قومي باستكمال باقي الخطوات لتحضير المفتقة