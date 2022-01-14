اسرار الأرز بلبن المكشكش بطريقة اشهر المحلات

تشتهر بعض المحلات بتقديمها لأطباق الأرز بلبن بمذاق رائع ومميز، وتتساءل العديد من السيدات عن السر وراء ذلك، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم أسرار المحلات في إعداد الأرز بلبن بمذاق مميز، كذلك أسهل طريقة لإعداده بمكونات سهلة ومتوفرة.

طريقة عمل الأرز بلبن

المكونات

لن يحتاج الأرز بلبن للكثير من المكونات لإعداده، فيمكن إعداده بمكونات اقتصادية ومتوفرة بداخل كل مطبخ، قكل ما سوف تحتاجين إليه هو:

4 أكواب من الحليب

نصف كوب أرز أبيض

نصف كوب سكر أبيض

3 ملاعق كبيرة من كريم شانتيه

نصف معلقه صغيرة فانيليا أو مستكة مطحونة.

مكونات التزيين على حسب الرغبة:

قشطه

عسل نحل

مكسرات

أيس كريم.

فواكه مجففة.

طريقة عمل الأرز بلبن

هذه الطريقة لإعداد الأرز بلبن، ستجعلك تحصلين على قوام رائع له، وطعم أرز مشبع بلبن، وطبقة متدرجة على الوش مثل المحلات والمطاعم.