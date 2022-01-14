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عمر شويل - جدة اسرار الأرز بلبن المكشكش بطريقة اشهر المحلات - ثقفني
تشتهر بعض المحلات بتقديمها لأطباق الأرز بلبن بمذاق رائع ومميز، وتتساءل العديد من السيدات عن السر وراء ذلك، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم أسرار المحلات في إعداد الأرز بلبن بمذاق مميز، كذلك أسهل طريقة لإعداده بمكونات سهلة ومتوفرة.
طريقة عمل الأرز بلبن
المكونات
لن يحتاج الأرز بلبن للكثير من المكونات لإعداده، فيمكن إعداده بمكونات اقتصادية ومتوفرة بداخل كل مطبخ، قكل ما سوف تحتاجين إليه هو:
- 4 أكواب من الحليب
- نصف كوب أرز أبيض
- نصف كوب سكر أبيض
- 3 ملاعق كبيرة من كريم شانتيه
- نصف معلقه صغيرة فانيليا أو مستكة مطحونة.
مكونات التزيين على حسب الرغبة:
- قشطه
- عسل نحل
- مكسرات
- أيس كريم.
- فواكه مجففة.
طريقة عمل الأرز بلبن
هذه الطريقة لإعداد الأرز بلبن، ستجعلك تحصلين على قوام رائع له، وطعم أرز مشبع بلبن، وطبقة متدرجة على الوش مثل المحلات والمطاعم.
- في البداية قومي بغسل الأرز جيداً، ثم اتركيه حتى يتصفى من الماء.
- بعد ذلك في وعاء على نار متوسطة قومي بوضع 4 أكواب من الحليب، واتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- قومي برفع الحليب من على النار، ثم ضعي الأرز بداخله وقومي بالتقليب جيداً، ثم قومي بتغطية الوعاء واتركيهم لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك ضعي الوعاء مرة أخرى على درجة حرارة منخفضة، مع الاستمرار في تقليب الأرز مع الحليب.
- ثم قومي بوضع 3 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه، وقومي بالتقليب جيداً.
- ضعي على المكونات السابقة نصف كوب من السكر الأبيض، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، واستمرى في التقليب حتى تندمج جميع المكونات.
- بعد ذلك قومي بوضع الأرز بلبن داخل الأطباق، واتركيه حتى يبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة، ثم قومي بوضع غطاء على الأطباق.
- ثم ضعي الأطباق في الثلاجة لمدة 8 ساعات، بعدها ستحصلين على أرز بلبن بقوام رائع وبطعم أحلى وألذ من المحلات.
- يقدم الأرز بلبن بارداً، ويمكن تزيينه باستخدام العديد من المكونات مثل رش المكسرات المجروش، أو وضع العسل النحل أو الآيس كريم.
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