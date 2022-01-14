فطائر محشية سهلة التحضير بمكونات بسيطة وبحشوة لذيذة ومميزة وروعة

فطائر محشية سهلة التحضير ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر بالكريمة والشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر محشية سهلة التحضير بألذ الوصفات.

مكونات فطائر محشية سهلة التحضير

تتكون فطائر محشية سهلة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

300 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 جم خميرة فورية.

بياض بيضة.

150 مل من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

أوريجانو.

مقادير الحشوة

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

حبة جزر مبشور.

300 جم صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

زنجبيل.

كركم.

ثوم بودر.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

جبن مبشور أي نوع.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كاتشب.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر محشية سهلة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والأوريجانو، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزبدة ونخلط جيدا.

ثم نضيف الخميرة الفورية والحليب الدافئ ونترك الخليط حتى تتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نضيف بياض البيض ونقلب جيدا باليد، ثم نعجن جيدا باليد حتى نلم العجينة.

ثم نعجن جيدا باليد على طاولة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نضع العجينة في وعاء ونغطيها، ثم نتركها ترتاح لمدة 40 دقيقة.

تحضير الحشوة

نضع مقلاة على نارمتوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف إليه الدجاج والجزر المبشور والبقدونس المفروم ناعم والملح والثوم البودر والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والزنجبيل ونقلب باستمرار حتى تنضج الحشوة.

ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

بعد ذلك نقوم بإخراج الهواء من العجينة، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل، ثم ندهنها بالكاتشب.

ثم نوزع في منصف الفطيرة بالعرض نصف كمية الحشوة ونفردها بعرض الفطيرة.

بعد ذلك نوزع الجبن المبشور، ثم نثني الجانبين فوق بعض، ونضغط على أطراف الفطيرة لكي نغلقها.

ثم نقطع الفطيرة إلى أربع قطع مستطيلة.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.

ثم نحضر صينية فرن كبيرة ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها الفطائر.

ثم نغطي الصينية ونترك الفطائر ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيض، ثم نرش على الوجه سمسم.