أسهل طريقة لعمل السوشي في المنزل وبأبسط التكاليف (وداعا للمطاعم الغالية)

أن صنع السوشى بنفسك في المنزل سيكون رائعًا إذا كنت تستخدم مكونات طازجة، وتتقن بضع خطوات بسيطة ولديك أهم أدوات المطبخ. سنخبرك خطوة بخطوة عن كيفية تحضير أرز sushi المثالي في المنزل ثم استخدامه لتحضير نيجيري أو هوسو ماكي، مع القليل من الممارسة، ستتمكن قريبًا من صنع كرات الأرز الطويلة ولفائف السوشي النموذجية في المنزل أيضًا.

السوشى

أرز sushi المطبوخ طازجًا بجانب السمك الطازج هو أهم عنصر في ال sushi. نشرح خطوة بخطوة كيفية صنع أرز السوشي وخل السوشي بنفسك. حيث سنحتاج الي 50 مل من خل الأرز، 25 جرام سكر، 7 جرام ملح، 250 جرام أرز (أرز ياباني قصير الحبة)

طريقة عمل أرز السوشي

سخني خل الأرز والسكر والملح في قدر صغير مع التقليب حتى يذوب السكر والملح.

يغطى الأرز بالماء البارد ويعجن.

صب الماء حتى يصبح صافياً.

يُغلى الأرز في 350 مل من الماء.

يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

ثم اتركيها لترتاح بقطعة قماش بين القدر والغطاء لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

غطي أرز الـ sushi النهائي بقطعة قماش مبللة واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

طريقة عمل سمك السوشي

نيجيري: عبارة عن كرات أرز ممدودة في الغالب عليها أسماك طازجة أو مكونات نباتية مثل الأفوكادو أو العجة. المكونات:

400 جرام فيليه سمك.

250 جرام أرز مطبوخ.

1-2 ملعقة صغيرة من عجينة الوسابي.

ماء الخل (وعاء صبع من الماء البارد مع رشه من خل الأرز).

صلصة الصويا للتقديم.

طريقة تحضير السوشى