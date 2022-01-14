بعجينة قطنية أعملي البيتزا على أصولها بالمقادير المظبوطة بطعم لذيذ بطريقة أشهر مطاعم البيتزا

تعد البيتزا من احلى الاكلات الممتعة التى يعشقها الكبار والصغار، وهى إحدى الوجبات الممتعة سواء خارج المنزل أو داخل المنزل، فإن البيتزا اصلها ايطالي لكن استطاع المصريين أن يقوموا بتحضيرها بطرق كتيرة مختلفة، سواء غربي او شرقي، حيث سهولة طهيها تقوم الأمهات بتحضيرها في المنزل بطريقة نظيفة وبكل الإمكانيات المتاحة لديها، وهى من اكثر الاكلات التى يطلبها الاطفال بأكثر من طعم، واليوم نقدم لكم أيها طريقة لعملها في المنزل بطريقة بسيطة وآمنة وسهلة ولحس أن مختلفة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كيس خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب زيت ذرة أو زيت زيتون.

ماء دافئ للعجن.

الطريقة:-

في وعاء نضع المكونات الجافة وتتكون من الدقيق والملح والسكر والخميرة.

نقوم بوضع الزيت والماء الدافئ تدريجياً حتى تتكون عجينة طرية وملساء.

نستمر في العجن لمدة ١٠ دقائق متواصلة للوصول لعجينة لينة.

نترك جانبا لتخمر لمدة من ٣٠ دقيقة إلى ساعة.

في هذا الوقت نقوم بتحضير صلصة البيتزا.

مقادير الصلصة:-

كوب طماطم معصورة.

ملعقة صلصة طماطم معلبة.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

كمون.

زعتر.

ثوم بودر.

بصل بودر.

زيت.

الطريقة:-

في وعاء صغير على النار نضع الزيت وصلصة الطماطم والطماطم المعصورة.

نضع التوابل والبهارات ونقلب جيدا وتترك جانبا لتبرد.

نقوم بفرد العجينة بالنشابة ونضعها في صينية مدهونة.

ندهن العجينة بصلصة البيتزا ماعدا حرف العجينة.

نقوم بعمل حشوة وهي عبارة عن :-

خلطة الصلصة.

لحم مفروم معصج.

زيتون اسود مقطع.

فلفل اخضر شرائح.

طماطم شرائح.

جبنة موزاريلا مبشورة أو رومي مبشورة.

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج.

يقدم بجانبها مشروب غازى وسلطة كول سلو أو سلطة بسلة وجزر بالمايونيز والزبادي.

طريقة أخري لعمل البيتزا

طريقة الميني بيتزا:-

يمكن تقطيع العجينة لقطع صغيرة.

تفرد قطعة العجينة قليلا.

يوضع ملعقة من الصلصة المحضرة مسبقاً.

ممكن وضع تونة و زيتون فلفل اخضر رومى.

ويمكن إضافة قطع فراخ او قطع سوسيس مطبوخ.

إضافة طبقة من الجبن الرومي المبشور والموزايلا والزيتون.

تعتبر البيتزا هي من افضل المعجنات التي يقبل عليها الجميع من الكبار والصغار، حيث تقدمها الكثير من المطاعم ويتفننون بتحضيرها بأشكال مختلفة فمنها الإيطالي المتميزة عجينتها ومنها البيتزا الشرقي التي يبدعون في أعدادها بشكل مميز جدا، وتقدم البيتزا بالعديد من الحشوات سواء تشكيلة الجبن الرائعة او أنواع اللحوم والدجاج والتونة فهي من أكثر الاكلات المميزة جدا.