طريقة لقلى البطاطس الصحي المقرمش ذهبي اللون بدون ما تشرب زيت

قلي البطاطس الصحي المقرمش بدون ما تشرب زيت يعد من أهم الأطباق الضرورية المرغوب في تناولها لدي الكثير من الكبار وخاصه الصغار حيث لا تكتمل الوجبة ألا بوجود طبق البطاطس المقرمشه كما يقدم في المطاعم بجانب الوجبات الرئيسية الشهية ولكن الشيء المزعج في تناول البطاطس أنها تشرب كمية عالية من الزيت عند قليها مما يؤدي إلى عدم الرغبة في تحضيرها على المائدة للحد من أضرارها التي تضر بصحة الجسم لذلك تبحث كل ربة منزل عن أفضل الطرق المستخدمة التي تقلي البطاطس بطريقه صحيه أوضح لكم في هذه المقالة الطرق الصحية لقلي البطاطس دون أن تشرب زيت.

طريقة لقلي البطاطس بدون ما تشرب زيت

المكونات:-

حبة بطاطس كبيرة الحجم يمكن الزيادة بشرط تناسبها مع المكونات الأتية:

لتر ماء مغلي.

ملعقي كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

تتعدد طرق قلي البطاطس سواء كانت في الزيت على النار أو في الفرن كل هذه الطرق سهلة وسريعة ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة مضمونة ومجربة لعمل البطاطس المقلية في الفرن.

نبدأ أولا بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. تقشر وتغسل البطاطس ثم تقطع قطع صغيرة على شكل أصابع. ثم نضع أصابع البطاطس في الماء المغلي لمدة لا تقل عن دقيقتين. ثم تصفى أصابع البطاطس جيدا من الماء المغلي وتترك مكشوفة في الهواء حتى تجف لمدة من الزمن لا تقل عن نصف ساعة ليصفى الماء الزائد نهائيا منها نتيجة عمليه السلق في الماء المغلي. ثم تضاف التتبيلة من زيت الزيتون والتوابل و ملح ونشا وزعتر ومسحوق الثوم البودر وتخلط جيدا. تجهز صينية خبز ثم نضع في القاع ورقه زبدة ثم ترص عليها أصابع البطاطس وندخلها الفرن الساخن مسبقا. نضع صينية أصابع البطاطس في الفرن لمدة نصف ساعة وبعد أتمام النضج تخرج البطاطس المقلية.

و بعد تضاف النكهات والتوابل المفضلة من ملح وكمون والقليل من الكاتشب أو المستردة وصحة وهناء.