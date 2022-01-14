أصنعي بنفسك الجبنة الفلمنك بكوب حليب على اصولها بطعم ألذ من الجاهز وتحدي

تعتبر الجبن الفلمنك من احلى والذ انواع الجبن، إذ تتميز بمذاق فريد وشهى جدا، فهى جبنة هولندية الأصل، وانتشرت فى جميع أنحاء العالم فهي من الأكلات المحببة والخفيفة بالنسبة للأطفال والكبار أيضا، فهى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان، وتساعد في بناء العضلات لاحتوائها على نسبة من البروتين، لأنها مصنوع من الحليب كامل الدسم، ومن حيث الطعم فهى تتميز بطعم لذيذ وناعم وغنى، فهى تستخدم في عمل السندوتشات وفي معظم الاكلات، والان سوف نقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة لتكون أكثر أماناً لنا ولاولادنا.

طريقة تحضير الجبنة الفلمنك

المقادير:-

كوب من الحليب البودر.

٣ صغار بيض.

زيت ذرة.

٣ مثلثات جبن اى نوع.

نصف كوب نشا.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:-

فى الخلاط نقوم بوضع الحليب البودر مع صفار البيض ويخفق جيدا.

ثم نقوم بإضافة الجبن المثلثات والملح وعصير الليمون.

ونضيف أيضا نصف كوب النشا مع كوب الماء ونقوم لتذويب النشا ووضعهم على خليط الجبن بالخلاط و تخفق جميع المقادير جيدا.

نقوم بتحضير طواجن صغيرة أو قالب مربع ونصب فيه خليط الجبن ونضعه في صينية مملوءة ماء مغلى ونضع في القاع قطعة من القماش أو فوطة نظيفة.

توضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة أسفل الفرن.

ثم نضعها في الثلاجة لمدة ٣ ساعات ثم نخرجها من الثلاجة ونقلبها في طبق اخر وتقطع بالسكين شرائح رفيعة.

يقدم بجانبها اللانشون والخبز الفرنساوى أو الخبز التوست وشرائح من الخيار والطماطم والخس.

طريقة تقديم سندوتش الجبن الفلمنك

نستخدم فى هذه الوصفة الخبز التوست، حيث نقوم بتحضير شريحتين من التوست نقوم بفرد شريحة منهم ونضع قطعة من الجبن الفلمنك وعليه شريحة طماطم ثم شريحة لانشون شريحة فلفل اخضر رومى أو حلقات بصل ونضع اخر قطعة من الجبن ونضع الشريحة الثانية من الخبز.

ندخلها الفرن حتى تذوب الجبن ويقرمش الخبز قليلا فيعتبرهذا السندوتش محبب جدا للاطفال وسهل تحضيره لهم وبجانبه كوب من الحليب الطازج.

تعتبر الجبنة الفلمنك هي من أحسن أنواع الجبن والذها في الطعم، حيث تقدم لجميع أفراد العائلة بعمل الساندوتشات بطعمها المميز اللذيذ وتتميز الجبنة الفلمنك بقيمتها الغذائية العالية جدا حيث تحتوي على عناصر طبيعية مثل الكالسيوم والبروتين التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له كما تعمل علي تقوية العظام وبنائها، ونقوم بتحضيرها بشكل بسيط في المنزل بدون اي تكلفة عالية.