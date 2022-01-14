نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الشيكولاته.. طريقة عمل النيوتلا في البيت بمقادير اقتصادية بطعم أحسن من الجاهزة في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل النوتيلا في البيت من السهل جدا اتباع خطواتها وهذا ما يكون من خلال الإحضار لمكونات بسيطة جدا وتلك المكونات تعمل على تحضير سريع وبطريقة ممتازة لأفضل وصفة من وصفات شوكولاتة البندق القابلة للدهن والتي تعرف باسم النوتيلا والتي من السهل على كافة ربات البيوت أن تقمن بعملها في المنزل لأن الطريقة لعمل النوتيلا في البيت ليست في حاجة إلى أي معدات أو أدوات غريبة فقط أحضري المكونات التي سنقوم بطرحها عبر الآتي من فقراتنا ثم قومي بعد ذلك باتباع الخطوات الخاصة بتلك الطريقة البسيطة وستتوفر لديك كمية مناسبة من النوتيلا تكفي لعدد مرات كثيرة من الاستخدام.

طريقة عمل النوتيلا في البيت

الطريقة اليسيرة والتي من الممكن أن تقومي بعمل النوتيلا في البيت من خلالها لا بد لها من توفر تلك المقادير المنزلية المميزة والتي تعطينا النوتيلا مثل التي نقوم بالتحضير لها من المحلات وفي نفس الوقت الطريقة ميسرة جدا ومكوناتها متوفرة ومغذية جدا للأطفال ومن خلال خطوات بسيطة جدا سيكون لديك أفضل نوع نوتيلا صحي خالي من أي مادة كيميائية حافظة وهذا ما يجعلها أفضل بكثير من الجاهزة.

مكونات لعمل النيوتلا في البيت

المكونات المنزلية والتي تصلح لتقديم وتوفير أفضل وصفة من الوصفات البيتي للنوتيلا نذكرها من خلال ما يلي من تلك النقاط القادمة:

كوب من مكون البندق.

كوب من الحليب كامل الدسم.

ذرة من الملح.

ربع كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الكاكاو من النوع الخام.

ملعقة من الفانيليا.

مكعب صغير من الزبدة.

طريقة عمل النوتيلا وتحضيرها

فقط لن تحتاجي سوى لمحضرة الطعام أو استعمال الكبة العادية الخاصة بالخلاط الكهربي وستقومين بالفرم الجيد لمكون البندق ومن الممكن بعدها إضافة بقية المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم لا نضيف الزيت إلا بعد التأكد من خلط كل المكونات، مع إضافة الزيت بشكل تدريجي مع الخلط مرة أخرى حتى نحصل على الخليط كثيف القوام مثل النوتيلا الجاهزة ومن الممكن أيضا أن يتم حفظها بعد ذلك بالثلاجة.