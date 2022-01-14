أعملي المكرونة النجرسكو بالفراخ بالخلطة السرية على طريقة أشهر المطاعم

التعد المكرونة من اصل ايطالى، وتعتبر من المأكولات الخفيفة واللذيذة، وأنها الأقرب لقلب بعض الأشخاص، وتشتهر بطعمها اللذيذ الشهي، وحيث يوجد منها أشكال مختلفة جميلة تجذب الأطفال والكبار لها، وخصوصا اننا نقوم بتحضيرها ببعض الطرق الخفيفة الشهية منها بوضع صلصة الطماطم والبصل والريحان، وبطريقة أخرى بصوص البشاميل اللذيذ، وايضا طريقة المكرونة النجرسكو، وهي ما نتحدث عنها الآن في هذا المقال ونقوم بتحضيرها بكل بساطة وسهولة.

طريقة عمل المكرونة النجرسكو

المقادير:-

نصف كيلو مكرونة فيتوتشيني أو اسباجتى.

ماء للسلق.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت ذرة.

مقادير حشوة الفراخ

نصف كيلو صدور فراخ مخلية مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة بصل متوسطة مقطعة جوانح.

ثمرة فلفل اخضر رومي مقطع شرائح رفيعة.

ثمرة فلفل احمر رومي مقطع شرائح رفيعة.

ثمرة فلفل أصفر رومي مقطع شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

زبدة أو زيت ذرة.

مقادير البشاميل

٤ معالق دقيق.

٤ معالق سمن او زبدة.

٤ أكواب حليب.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

جبنة موزاريلا.

الوجه:-

٢ بيضة.

جبنة رومي مبشورة.

جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير:-

في وعاء نقوم بوضع ماء لسلق المكرونة ونضع عليها الزيت والملح وعند الغليان نضع المكرونة.

تصفي المكرونة بعد السلق في مصفاه وتترك جانباً.

في مقلاة نضع الزبدة أو الزيت وعندما تسخن المقلاة نضع قطع الدجاج ونقلب جيدا.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا ونقلب حتى تختلط جميع المكونات.

نضع البصل والفلفل الالوان ونستمر في التقليب لتجانس المكونات جميعا و يستوى الخضار.

في وعاء نضع الزبدة والدقيق لتحميره وبعد ذلك نقوم بوضع الحليب ونقلب جيدا لمنع اى تكتل في خلطة البشاميل.

عندما نصل للقوام المطلوب البشاميل نضع الجبن الموزاريلا ونقلب جيدا ثم نغلق النار.

في صينية مدهونة نضع طبقة من المكرونة الاسباجتي وعليها قليل من صوص البشاميل.

نقوم بوضع حشوة الفراخ والخضار.

ثم نضع الطبقة الاخرى من المكرونة.

نصب باقي البشاميل على وجه النجرسكو ونفردها لكى تغطى الصينية بالصوص.

نقوم يخفف البيض ووضعه على وجه البشاميل.

ونقوم برش الجبنة الموزاريلا والرومى على البيض.

ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ١٨٠ وتترك حتى تأخذ لون ذهبي جميل.

نجد أن المكرونة النجرسكو هي من أشهى أنواع الأطباق التي نقوم بإعدادها، ترجع أصل طبق المكرونة النجرسكو من أصل إيطالي وبدأت في التداول لدينا والتي تشتهر بمذاقها الجميل بقطع الدجاج المتميزة، والتي تقوم ربة المنزل بإتقان تحضيرها بشكل جميل وبدون أي نفقات باهظة بشرائها أو شراء محتوياتها، و المكرونه النجرسكو هي مفيدة جدا للجسم وتحتوي على قيمة غذائية عالية جدا.