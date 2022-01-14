حضري الدجاج بصوص الكاري والزعتر في المنزل بنفسك خطوة بخطوة

يعتبر الدجاج بصوص الكاري والزعتر ، من الوجبات الغذائية العالمية الشهية والمعروفة بمذاقها الرائع والمتميز، الذي لا غني عنه في جميع دول العالم كله وخاصة المطبخ الأوروبي والهندي، ولكن تختلف طرق إعداده من دولة إلي أخرى، حيث تعتبر هذه الوصفة من أطيب واشهي وألذ الوصفات التي تقدم مع الصوص بجانب المكرونة، وهي وجبة غذائية عالية جداً لاحتوائها على عناصر مفيدة لصحة الجسم، ويقبل على تناولها الكثير من الناس لمذاقها الرائع ونكهتها المختلفة ويحبها الأطفال، لذا تبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل الدجاج بأشكال متنوعة لإرضاء جميع أفراد العائلة، وإذا كنتي من عشاق الأكلات الأوربية سوف نقدم لكي من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الدجاج بصوص الكاري والزعتر في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل الدجاج بصوص الكاري والزعتر

سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كما يلي:-

2 صدور دجاج مقطع مكعبات.

2 فص ثوم مفروم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

معلقة كبيرة من الكاري.

2 معلقة من الزيت النباتي.

ربع كوب من ماء سلق المكرونة.

كوب من كريمة الطهي.

رشة من البقدونس.

المكرونة:-

200 جرام من المكرونة.

نصف معلقة صغيرة من الكاري.

فص ثوم مفروم.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير الدجاج بصوص الكاري والزعتر في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق عميق ونضع به صدور الدجاج، والثوم والملح والفلفل الأسود، والزعتر وزيت الزيتون ونقلب جيداً، وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك لعمل المكرونة في حلة على النار نضع الماء والكاري والثوم المفروم، والملح وزيت الزيتون وتترك لتنضج، لمدة 8 دقائق. ثم نقوم بعد ذلك في طاسة ساخنة على النار، نضع زيت الزيتون والفراخ ونقلب جيداً، حتى يتغير لونة. ثم نضيف الكاري، وربع كوب من ماء سلق المكرونة، وتترك لمدة 5 دقائق حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بإضافة الكريمة ورشة البقدونس ونقلب جيداً، لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار، ونخرج الفراخ في طبق التقديم. ثم في نفس الطاسة نضع المكرونة ونقلب جيداً، حتى تأخذ تشويحة بسيطة ثم توضع بجانب الدجاج وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد الفراخ للجسم

ومن هنا سوف نتعرف علي أفضل فوائده لصحة للجسم وهي كالتالي:-

يحتوي علي الكثير من البروتينات.

هو من أهم المصادر الحيوانية للمعادن.

يحتوي علي نسبة عالية من الكولسترول.

يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.

طريقة عمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي وهي كالاتي:-

حمري البصل في الزيت لحد ما يذبل وبعدين ضيفي الطماطم المبشور مع معجون الطماطم ومكعب مرقة وضيفي نصف كوب من الماء وتبلي بالملح والفلفل وخلي المزيج علي النار 10 دقائق. ضيفي بعد ذلك الكريمة وخليها 5 دقائق وبعد ذلك ضيفي الريحان علي صوص وارفعيه عن النار. ثم بعد ذلك ضيفي المكرونة وقلبيها مع الصوص وضيفي الجبنة الشيدر أو البارميزان وقلبي لحد ما الجبنة تسيح وقدميها مع اللحم أو الدجاج أو الخضار علي حسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض

سوف نتعرف علي طريقة سهلة لعمل مكرونة بالصوص الأبيض وهي كما يلي:-