طريقة تحضير لقمة الباشا ألذ حلوى كريمية بمكونات بسيطة جداً وبدون فرن، سنقدم لكم من خلال وصفتنا اليوم أسهل طريقة لصنع لقمة الباشا، والتي تعتبر واحدة من ألذ وصفات الحلى الكريمية الخالية من الشوكولاتة، حيث يمكنك الآن باستخدام لتر حليب وكوب دقيق وبعض الإضافات البسيطة تحضير ألذ حلى اقتصادية بطعم في منتهى الروعة. إليكم طريقة صنع لقمة الباشا التركية من منزلك بكل سهولة.

طريقة تحضير لقمة الباشا بدون فرن

المقادير المطلوبة لعمل لقمة الباشا هي:

4 أكواب حليب بمقدار لتر.

كوب دقيق بمقدار 145 جرام.

كوب سكر بمقدار 200 جرام.

4 ملاعق كبيرة زبدة بمقدار 60 جرام.

فانيليا أو مستكه أو ماء ورد.

باكيت كريم شانتيه بالاضافة إلى كوب ونصف ماء بارد.

نحضر صينية مناسبة مقاس كبير 35 سم ونرش القاعدة بطبقة سميكة إلى حد ما من جوز الهند ونتركها جانباً، وفي المقلاة أو أي إناء مناسب نضف الحليب والسكر مع إضافة الدقيق ثم نخلط المكونات جيداً على البارد بإستخدام المضرب اليدوي، إلى أن يختفي الدقيق ويصبح المزيج متجانس ثم نضع المقلاة على النار وتكون نار متوسطة مائلة للهادئة، مع التقليب المستمر وعندما يبدأ المزيج في الثقل نضف الزبدة والفانيليا مع الإستمرار في التقليب حتى يثقل قوام الخليط ويصبح كريمي، ثم نسكب الخليط في الصينية على جوز الهند مع توزيعه جيداً في كل ارجاء الصينية، ثم نفرد السطح بشكل متساوي برفق وبعدها ندخل الصينية في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك قليلاً لمدة نصف ساعة تقريباً.

حلى لقمة الباشا بمكونات بسيطة

نضيف الكريم شانتيه في وعاء مع إضافة القليل من الماء البارد ثم نخفق بالمضرب الكهربائي ويمكنك إضافة ماء عند الحاجة ، حتى نحصل على قوام كريم شانتيه متماسك وبعد ذلك نضع الكريم شانتيه على الحلى ونوزعه بشكل متساوي ثم ندخله للثلاجة مرة أخرى لمدة ساعتين، وبعد ذلك نأخذ الحلى ونقطعه إلى نصفين بالطول ثم نقطعه إلى مستطيلات متساوية، ثم نحشو الحلى الكريمي اللذيذ بسوداني مجروش أو فستق حلبي ثم نضغط على الحشو قليلاً، وبعد ذلك نأخذ كل مستطيل ونلفه بشكل متساوي مع تزيين السطح بالقليل من الفستق ويصبح جاهز للتقديم، أو يمكنك تقطيعه مكعبات وتقديمه بدون لف.