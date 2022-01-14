بدون حلة ضغط.. طريقة عبقرية لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع من أكثر ما تطلب ربات البيوت الطرق السريعة والسهلة له ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أكثر المعلومات التي تفيد في التسوية السريعة للحم والحصول عليه بشكل أفضل وأطيب مذاقا، حيث أن طريقة التحضير للحم من الممكن أن تتم من خلال استعمال مكون بسيط في المنزل يساعد في الحول على شرائح اللحم أطيب مذاقا وخالية من مشكلة عدم النضج الجيد والذي يتسبب في الكثير من المشكلات الخاصة بالهضم، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي تيسر الطهي السريع للحم وتجعل اللحم بطعم أفضل.

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ

من الممكن أن نقوم بتسوية اللحم وتسوية الكوارع ومن خلال الخطوات البسيطة مع الاعتماد على مقادير تعد بسيطة أيضا.

ويكون من اليسير جدا على ربات البيوت الحصول السريع على اللحم بالطعم المميز مع التسوية السريعة ومن خلال ما سنقوم بعرضه.

من خلال الآتي نتعرف على لخطوات الأهم والمكونات الخاصة بالطريقة التي من دورها أن تساعد في تسوية اللحم من أي نوع سريعا.

كما سنوضح أهم المقادير الأساسية والتي تدخل في طهي اللحوم من أي نوع.

من الممكن أن نعتمد على مكون السكر للحصول على اللحم مسوى تماما وفي أقل وقت ممكن، وتعد تلك الإضافة مميزة لطهي سريع لكل نوعيات اللحوم ومن بينها لحوم الدواجن أيضا.

مكونات طهي اللحم

مكعبات من اللحم بمقدار ملعقة صغيرة المراد تسويتها.

فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

عدد اثنين من ورق لورا.

بصل وكرفس والقليل من الكرات.

حبهان ومستكة.

ملعقة صغيرة من الزيت.

عدد أربعة أكواب من الماء المغلي.

عدد أربعة أكواب من الماء المغلي. ملعقة صغيرة من السكر.

تحضير اللحوم والكوارع