طريقة تحضير كيكة الكيندر ألذ كيك شوكولاتة على الإطلاق للأطفال والكبار، تتميز شوشولاته الكندر بطعم لا مثيل له مما جعلها تحتل مكانة رفيعة بين كل منتجات الشوكولاتة، فبمجرد أن تتذوقها سوف يأسرك طعمها ويجعلك تتناول المزيد منها بشراهة كبيرة. نقدم لكم اليوم وصفة كيك رائعة سوف تذهلين بها جميع أفراد عائلتك، إليكم طريقة تحضير كيكة الكيندر من منزلكم بسهولة بالغة مع طعم غاية في الجمال.

طريقة تحضير كيكة الكيندر من المنزل

المقادير اللازمة لصنع الكيندر كيك هي:

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر بمقدار 180 جرام + نصف كوب زيت نباتي بمقدار 112 جرام.

كوب إلا ربع حليب بمقدار 180 مل + كوب حليب آخر لتسقية الكيك.

ملعقة صغيرة خل أبيض .

كوب ونصف دقيق + 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر + فانيليا.

أما مقادير البودينج المستخدم في كيكة الكيندر فهي:

نصف كوب سكر ن+ صف كوب كاكاو.

2 ملعقة كبيرة ونصف دقيق + 2 ملعقة كبيرة نشا.

3 أكواب حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

فانيليا.

أصابع شوكولاتة كيندر للتزيين.

نضيف البيض في وعاء مناسب مع إضافة السكر والفانيليا ثم نخفق بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يتكاثف الخليط، ويصبح فاتح اللون وبعد ذلك نضيف الزيت والحليب مع إضافة الخل ثم نخفقهم قليلاً بالمضرب اليدوي، ثم نغربل الدقيق والكاكاو مع البيكنج بودر ونضيفهم بعد ذلك إلى الخليط، ونخلط حتى تختفي المكونات الجافة ويصبح خليط كيك بدون تكتلات، ثم نسكب خليط الكيك في صينية مقاس 28*28 سم مدهونة بالزيت أو بالزبدة من القاعدة والجوانب، ثم نوزعه بشكل متساوي ونخبط الصينية عدة خبطات ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، وبعد خروج الكيك من الفرن نتركه يهدأ قليلاً ثم نثقبه بشوكة أو بعود خشبي.

كيندر كيك بأسهل طريقة

الآن نقوم بتسقية الكيك بالحليب ثم نتركه جانباً حتى يتشربه تماماً وأثناء ذلك نقوم بتجهيز البودينج. في إناء مناسب نضيف السكر والكاكاو مع إضافة الدقيق والنشا ثم نخلطهم جيداً وبعدها نضيف الحليب، ونحرك على البارد جيداً ثم نرفعه على النار مع التحريك المستمر ليثقل القوام، وبعد غليان الخليط نضيف الزبدة والفانيليا ونتابع التقليب جيداً وبعدها نرفعه عن النار ونسكبه مباشرة فوق الكيك الدافئ، ونوزعه بشكل متساوي ثم نوزع مباشرة أصابع الشوكولاتة مقسومة نصفين، بعد ذلك نقطع الكيك وهو دافئ ويقدم بطعم شهي جداً.