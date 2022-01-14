الخبز الكوري الشهير بالجبنة والثوم من ألذ وأطيب المخبوزات

يعتبر الخبز الكوري ، من المخبوزات والمعجنات الأكثر شهرة في الوطن العربي ويتم إعداده بكثرة في المطاعم العربية ويقدم كنوع من أنواع المقبلات في العديد من المطاعم الشهيرة، ويعتبر خبز الجبنة من ألذ وأطيب المخبوزات التي يشتهر بها المطبخ الكوري، وطريقة اعداده سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناته الغير مكلفة في كل بيت، ويعتبر الخبز من ألذ الأشياء التي يمكننا صنعها بالمنزل بأيدينا دون الحاجة لشرائها من الخارج، لذلك من خلال موقعنا هذا سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل الخبز الكوري الشهير بالجبنة.

مكونات عمل الخبز الكوري

مكونات الخبز هي كما يلي:ـ

3 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة .

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

الحشوة

كوب وربع من الجبن الكريمي.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

صوص الثوم

نصف كوب من الزبدة المذابة الدافئة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز .

بيضة واحدة.

2 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز الكوري بالجبنة من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في طبق نضع الحليب والسكر والخميرة ونقلبهم جيداً وتترك لتتفاعل لمدة 5 دقائق. ثم نضع في العجان الكهربائي الدقيق والملح ونسكب عليهم خليط الحليب والخميرة السابق ونعجن، حتى يمتزج جميع المكونات تماماً. بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في وعاء عميق وتغطي وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ لمدة ساعة، بعد الاختمار نأخذ العجينة ونقسمها الي ست كرات متساوية الحجم. نرص الكرات في صينية بها ورق زبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة قبل الخبز. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق في الرف الأوسط. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي نخرجها وتترك لتبرد تماماً. ثم نقوم بعمل ثلاث خطوط بواسطة السكين على الوجه دون الوصول إلى آخر الخبز.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تحضير الحشوة وتجهيز الخبز بالخوات التالية:ـ

لعمل الحشوة في طبق نضع الجبنة الكريمي والسكر ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضع الجبنة في كيس حلواني ليسهل حشوها في الخبز ثم نضع الجبنة في الفتحات داخل الخبز ويترك جانباً. نقوم بتحضير الصوص، في طبق نضع الزبدة والسكر والملح والحليب والمايونيز والبيضة والثوم المفروم والبقدونس ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نأخذ الخبز ويغمس في خليط الثوم ويوضع في صينية بها ورق زبدة ويرش بالقليل من البقسماط المطحون. يوضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى يتحمص ثم يخرج ويقدم بألف صحة وعافية.

خطوات هامة لنجاح الخبز

لعمل الخبز بقوام ناجح يتم اتباع النصائح الآتية:ـ