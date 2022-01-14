طريقة عمل الجلاش الحلو أحلى طعم وتحضير سريع بحشوات متنوعة أحلى من المحلات

طريقة عمل الجلاش الحلو، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على مؤشر البحث جوجل، فهي تحلية سهلة التحضير ومتوافرة المكونات، ودائماً متواجد على مائدة كل بيت ويتم تقديمه للضيوف، فهناك من يقوم بعمل الجلاش الحادق بمختلف الحشوات كأحد المقبلات، كما يحتل الجلاش الحلو مكانة متميزة مثل الجلاش الحادق لكل أفراد الأسرة، لذلك اهتم موقعنا المتميز “ثقفني” بتقديم طريقة العمل والمكونات والحشوات التي يمكن لست البيت حشو الجلاش بها، ليتمتع أفراد الآسرة بمذاق عالى وجودة تنافس المحلات.

مكونات الجلاش الحلو

لفه جلاش جاهز.

كوب سمن مذاب.

حشوات متنوعة “المكسرات، الكاسترد، المهلبية، الموز بالقشطة، وشكولاته، وغيرها”.

شربات.

طريقة عمل الجلاش الحلو

نحضر لفه الجلاش ونقسمها نصفين بنفس المقدار. نقوم بدهن الصينية التي سنضع بها الجلاش. نبدأ برص رقائق الجلاش وبين كل ورقة وأخري ندهن بالسمن المذاب حتي ننتهي من النصف الأول. ثم نضع الحشوة التي نرغب بها. ونبدأ بوضع باقي الطبقات بنفس الطريقة السابقة. نقوم بتقطيع الجلاش على شكل مربعات أو مثلثات. وندهن الوجه بقليل من السمن. يكون الفرن جاهز قبل وضع الصينية بحوالي 10 دقائق على درجة حرارة 180. نضع الصينية بالفرن في الرف الأوسط. نتابع تسوية الصينية من وقت لأخر حتي تمام النضج. تستغرق عملية التسوية 15-20 دقيقة تقريباً. عند خروج صينية الجلاش الحلو نضع الشربات البارد على الجلاش وهو ساخن.

طريقة عمل الشربات للحلويات

عدد 2 كوب سكر.

1كوب ماء.

فانيليا + نصف ليمونه.

نقوم بوضع السكر على الماء ونقلبهم على البارد.

ثم نضعهم على النار حتي تمام الذوبان وعند قُرب الفوران نعصر نصف ألليمونه ثم الفانيليا.

تكات لنجاح عمل الجلاش الحلو

لو عوزاه مقر مش تكون التسوية على نار متوسطة ونضع الشربات بارد ونتركه مكشوف.

أما الجلاش الطري بيكون بعد ما نحط الشربات نغطيه شوية.

السمنة يفضل تكون زبده تم إذابتها.

ونضع الوش قليل من السمنة المذابة حتي يحمر الوجه ويكون اللون وردي مائل للاحمرار.

سعدنا معكم بتقديم تفاصيل عمل الجلاش الحلو بخطوات سهلة وبسيطة، تستطيع من خلالها ربت المنزل تحضيره وتقديمه لجميع أفراد آسرتها، كما يمكنها أن تتميز بتقديمه للضيوف للترحيب بهم.