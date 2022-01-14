صينية الدجاج بالبشاميل سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

صينية الدجاج بالبشاميل من أسرع الأكلات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، كما أنها من الأكلات التي يصلح تقديمها للضيوف في المناسبات، وتعتبر صلصة البشاميل من الصلصات المفضلة للكثيرين وتعطي نكهة لذيذة للأكلات، فدائماً تحرص ربات البيوت على إعداد أكلات جديدة ومختلفة لتجنب شراء الأكلات الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل صينية الدجاج بالبشاميل بمكونات بسيطة.

مكونات صينية الدجاج بالبشاميل



يتم تحضير صينية الدجاج بالبشاميل بالمكونات التالية:-

نصف كيلو من صدور دجاج.

2 ملعقة كبيرة من زيت.

2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

1 فلفل أحمر مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم المركزة.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من (الفلفل الأسود / الكاري / الزعتر).

قليل من البقدونس الطازج.

البشاميل

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

جبن شيدر مبشور وجبن موتزاريلا.

طريقة التحضير