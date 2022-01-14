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عمر شويل - جدة صينية الدجاج بالبشاميل سهلة وسريعة بمكونات بسيطة - ثقفني
مكونات صينية الدجاج بالبشاميل
صينية الدجاج بالبشاميل من أسرع الأكلات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، كما أنها من الأكلات التي يصلح تقديمها للضيوف في المناسبات، وتعتبر صلصة البشاميل من الصلصات المفضلة للكثيرين وتعطي نكهة لذيذة للأكلات، فدائماً تحرص ربات البيوت على إعداد أكلات جديدة ومختلفة لتجنب شراء الأكلات الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل صينية الدجاج بالبشاميل بمكونات بسيطة.
مكونات صينية الدجاج بالبشاميل
يتم تحضير صينية الدجاج بالبشاميل بالمكونات التالية:-
- نصف كيلو من صدور دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت.
- 2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.
- ثمرة جزر مقطعة مكعبات.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 1 فلفل أحمر مقطع مكعبات.
- ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم المركزة.
- نصف كوب ماء.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة من (الفلفل الأسود / الكاري / الزعتر).
- قليل من البقدونس الطازج.
البشاميل
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- 2 كوب حليب.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- جبن شيدر مبشور وجبن موتزاريلا.
طريقة التحضير
- نضع الزيت في طاسة على النار، ثم نضع البصل مع التقليب حتى يصبح لونه أصفر ثم نضيف شرائح الدجاج.
- نستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم نضيف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم والفلفل الأحمر المقطع مكعبات.
- ثم نقوم بإضافة ثمرتين بطاطس مقطعة مكعبات، جزرة مقطعة مكعبات، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، ملعقة صغيرة من البابريكا، نصف ملعقة صغيرة من الكاري ونصف ملعقة صغيرة زعتر مع التقليب.
- نضيف ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم ونصف كوب ماء، ثم تترك المكونات لمدة 15 دقيقة على نار هادئة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس المفروم ونقلب جيداً، ثم نطفئ النار ونضع المكونات في صينية.
- لتحضير البشاميل: نضع ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة في إناء على النار، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق مع التقليب الجيد.
- ثم نضيف كوبين من الحليب وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونخفق المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام ناعم.
- نضع البشاميل على صينية الدجاج ثم نضع قليل من الجبن الشيدر المبشور والموتزاريلا على الوجه.
- ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ثم تقدم ساخنة مع الأرز والسلطات بألف صحة وعافية.
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