طريقة عمل الجريش السعودي باللحم واللبن لذيذ جداً

من الأكلات الشعبية المعروفة في دول الخليج هو الجريش فهو يعد من أشهر الأكلات التي تعد تقليدية فى السعودية وذلك لأنها تقدم فى الأفراح والمناسبات وتكون عبارة عن حبوب القمح كاملة وتحضر فى مرق الدجاج أو مرق اللحم أو يمكن عملها فى اللبن وإضافة أي مكونات أخرى حسب الرغبه، ويمكن تجهيزها فى أوقات أخرى بعيداً عن العزومات وسوف نقوم بذكر طرق لعمل الجريش.

مكونات عمل جريش باللحم:

4 كأس من حبوب القمح أو الجريش.

1 كيلو لحم.

1 ثمرة بصل.

2 ثمرة طماطم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نص كوب زيت أو سمن.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ثمرة بصل للتزيين يفرم ناعم.

نص ملعقة صغيرة كمون للتزيين.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم للتزيين.

نص ملعقة صغيرة ملح للتزيين.

طريقة التحضير: