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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجريش السعودي باللحم واللبن لذيذ جداً - ثقفني
من الأكلات الشعبية المعروفة في دول الخليج هو الجريش فهو يعد من أشهر الأكلات التي تعد تقليدية فى السعودية وذلك لأنها تقدم فى الأفراح والمناسبات وتكون عبارة عن حبوب القمح كاملة وتحضر فى مرق الدجاج أو مرق اللحم أو يمكن عملها فى اللبن وإضافة أي مكونات أخرى حسب الرغبه، ويمكن تجهيزها فى أوقات أخرى بعيداً عن العزومات وسوف نقوم بذكر طرق لعمل الجريش.
مكونات عمل جريش باللحم:
- 4 كأس من حبوب القمح أو الجريش.
- 1 كيلو لحم.
- 1 ثمرة بصل.
- 2 ثمرة طماطم.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نص كوب زيت أو سمن.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ثمرة بصل للتزيين يفرم ناعم.
- نص ملعقة صغيرة كمون للتزيين.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم للتزيين.
- نص ملعقة صغيرة ملح للتزيين.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل الجريش جيداً أكثر من مرة حتي تتخلصي من القشور وحتى يصبح نظيفا، وبعد ذلك ينقع في الماء لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
- قومي بغسل اللحم جيداً وإحضار وعاء ووضع فيه اللحم ليسلق جيداً.
- نحضر وعاء ونقطع البصل والطماطم إلي قطع صغيرة.
- إحضار وعاء وضعي فيه 2 ملعقة زيت كبيرة وعندما يسخن نقوم بوضع البصل المفروم ويقلب حتي يتغير لونه إلي الذهبي.
- نقوم بوضع الطماطم المفرومة على البصل ويقلب ونضع ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح ويقلب جيداً مع بعضهم.
- نقوم بوضع مرق اللحم على المزيج ويقلب ويترك على النار يغلي تماماً.
- بعد فوات الوقت الكافي على منقوع الجريش نقوم بغسله جيداً مرة أخرى ويصفى من الماء ونضيفه على مزيج البصل والطماطم.
- نقوم بتقليب الخليط جيداً ونغطي الوعاء ونتركه على نار منخفضة لمدة لا تقل عن ساعة، وحتي يستوي جيداً ويقلب من وقت لآخر وإذا إحتاج إلي ماء نقوم بإضافة ماء.
- بعد تسوية الجريش تقوم بتقليبه ونسكبه فى طبق التقديم الخاص، ونحضر اللحم ونضعها فى وسط الجريش.
- نحضر مقلاة ونضع فيها نص كوب سمنة ونقوم بفرم بصلة واحدة ونضع عليها نص ملعقة صغيرة كمون وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ونص ملعقة صغيرة ملح ثم نضيفهم على السمنة ونقلبهم جيداً حتي يتغير لون البصل الذهبي نقوم بتزيين سطح الجريش به.
- وبعد ذلك يقدم جاهزاً وهو ساخنا.
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