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عمر شويل - جدة طريقة تحضير أصابع الشوفان أسهل سناك جرانولا بارز بطعم في منتهى الروعة، نشارك معكم اليوم طريقتين مختلفتين لصنع أصابع الشوفان في المنزل بكل سهولة مع نكهتين مختلفتين، وهي تتميز باحتوائها على مقدار كبير من البروتينات والفوائد الصحية التي تعوض الجسم وتمنحه كثير من الطاقة. الطريقة الأولى صحية للغاية وتسمى جرانولا التمر أما الطريقة الثانية فهي قريبة الشبه بأصابع الشوفان الجاهزة، وكل منهما لديه مذاق وطعم أكثر من رائع.

طريقة تحضير أصابع الشوفان من المنزل

مقادير الطريقة الأولى لصنع أصابع الشوفان الصحية أو جرانولا التمر هي:

كوب ونصف شوفان الحبة الكاملة بمقدار 135 جرام.

نصف كوب عجوة أو تمر مهروس.

ربع كوب عسل.

ربع كوب جوز هند.

نصف كوب فواكه مجففة أو زبيب.

نصف كوب مكسرات.

نأخذ صينية ونضع بداخلها الشوفان والمكسرات ونخلطهم مع بعضهم ونوزعهم في الصينية بطريقة متساوية، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 7 دقائق حتى يسخن الشوفان ويتحمص وتتغير نكهته، وبعد ذلك نضع الشوفان مع المكسرات في وعاء مناسب ونضيف إليه جوز الهند مع الفواكه المجففة، مع إضافة التمر والعسل ثم نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتداخل مع بعضها وتندمج جيداً، ثم نحضر صينية مقاس 23*23 سم مدهونة بالقليل من الزيت مع وضع ورق زبدة في القاعدة والجوانب، ثم نضع الخليط ونوزعه بالتساوي مع الضغط عليه جيداً وبعدها نضع الصينية في الفريزر لمدة 15-30 دقيقة حتى تتماسك جيداً، وبعد ذلك نخرج الجرانولا بارز من الصينية ونبدأ بتقطيعه على شكل أصابع متساوية الحجم، وبعدها يصبح جاهز للتقديم.

أسهل سناك شوفان جرانولا

أما مقادير الطريقة الثانية لتحضير أصابع الشوفان أو طريقة جرانولا الشوكولاتة فهي:

كوب ونصف شوفان الحبة الكاملة بمقدار 135 جرام.

كوب سيريال أو كورن فليكس أو رايس بافس.

4 ملاعق كبيرة ممسوحة زبدة بمقدار 55 جرام.

ربع كوب عسل.

نصف كوب سكر بني + رشة ملح.

نصف كوب قطع شوكولاتة.

في وعاء مناسب نضف السكر والعسل مع إضافة الزبدة ثم يتم تذويب هذه المكونات على حمام مائي ساخن أو في الميكرويف لمدة دقيقة، مع التقليب جيداً ثم نضيف الشوفان والرايس بافس مع إضافة قطع الشوكولاتة، ثم نبدأ بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتداخل بشكل جيد ثم نضعه في الصينية، ونوزعه ونضغط عليه بسمك متساوي ثم ندخله للفريزر حتى يتماسك جيداً، وبعدها يتم تقطيعه على شكل أصابع متساوية الحجم ويكون جاهز للتقديم.