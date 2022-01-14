طريقة عمل صفيحة تركية شهية ولذيذة في خطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل صفيحة تركية من اشهى والذ المعجنات التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل، ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، التي يفضلها أطفالك أو أفراد أسرتك، ولذلك فهي تتيح لكل ام تحضير الحشوة التي ترغب بها، فعادة ما يصعب على الأم أن تقنع أطفالها بتناول بعض الاكلات التي تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لهم، لبناء جسم قوي وصحي، ويمكن لهم تقديم هذه الصفائح بحشوة متكاملة العناصر الغذائية، كما تتميز عجينة الصفيحة بسهولة التحضير، فهي تشبه كثيراً عجينة البيتزا.

مقادير ومكونات عجينة الصفيحة التركية

عدد 4 اكواب من الدقيق أو الطحين.

مقدار كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 2 بياض بيض.

حشوة الصفيحة التركية

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

عدد 2 حبة بصلة متوسطة الحجم، مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل اسود مطحون حسب الرغبه.

عدد 3 حبات من الطماطم مقشرة ومفرومة ناعم جدا.

عدد 2 فص ثوم مهروس.

مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم ناعما.

للدهان

بياض بيضة.

صفار بيض.

طريقة عمل صفيحة تركية