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عمر شويل - جدة طريقة عمل صفيحة تركية شهية ولذيذة في خطوات سهلة وبسيطة - ثقفني
طريقة عمل صفيحة تركية من اشهى والذ المعجنات التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل، ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، التي يفضلها أطفالك أو أفراد أسرتك، ولذلك فهي تتيح لكل ام تحضير الحشوة التي ترغب بها، فعادة ما يصعب على الأم أن تقنع أطفالها بتناول بعض الاكلات التي تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لهم، لبناء جسم قوي وصحي، ويمكن لهم تقديم هذه الصفائح بحشوة متكاملة العناصر الغذائية، كما تتميز عجينة الصفيحة بسهولة التحضير، فهي تشبه كثيراً عجينة البيتزا.
مقادير ومكونات عجينة الصفيحة التركية
- عدد 4 اكواب من الدقيق أو الطحين.
- مقدار كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد 2 بياض بيض.
حشوة الصفيحة التركية
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.
- عدد 2 حبة بصلة متوسطة الحجم، مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملح وفلفل اسود مطحون حسب الرغبه.
- عدد 3 حبات من الطماطم مقشرة ومفرومة ناعم جدا.
- عدد 2 فص ثوم مهروس.
- مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم ناعما.
للدهان
- بياض بيضة.
- صفار بيض.
طريقة عمل صفيحة تركية
- نحضر وعاء مناسب، ونقوم بخلط كافة مكونات العجين مع بعضها، من خلال إضافة كلا من الدقيق، و السكر والملح والخميرة الجافة، ونقلب جميع المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضع زيت الزيتون، والبيض، ونضيف لهم الحليب تدريجياً، مع الاستمرار في العجن، حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولينة.
- نقوم بتغطية العجين بأحكام، ثم نتركها حتى تختمر من ساعة إلى ساعتين.
- تقسم العجينة بعد ذلك إلى كرات، ثم يتم فردها على شكل رغيف بيضاوي.
- نحضر قالب مدهون بالزبدة، ثم نضع بها أرغفة العجين، ونتركها حتى ترتاح، لمدة نصف ساعة، ونقوم بدهنها ببياض البيض باستخدام الفرشاة.
- بعد ذلك نحضر مكونات الحشو ونخلطها معا، ثم نقوم بتوزيع الحشوة على أرغفة العجين.
- نطوي أطراف العجين الى الداخل حتى نحفظ الحشو دون تساقط.
- يمكن تركها كذلك، أو ضم أطرافها مع بعضها على شكل المركب. وندهنا بصفار البيض.
- نقوم بزج القالب في فرن ساخن على درجة حرارة عالية، ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج.
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