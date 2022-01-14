طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر للأطفال بمكونات بسيطة ومذاق مميز وكيفية حفظه

طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ، دائمًا ما تبحث كافة الأمهات عن الوجبات الصحية الخفيفة التي يمكنها أن تقدمها لأبنائها في كل وقت دون الخوف من المواد الحافظة التي تتواجد في المواد التي يتم شراؤها من الخارج، ولذلك تلجأ الأمهات إلى معرفة الطرق الصحيحة لإعداد البسكوتات والشوكولاتات المتنوعة في المنزل، ويعد بسكويت الزبدة من بين أهم تلك الحلويات، لأنه سهل في التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من المواد، ويمكن التفنن في تحضيره وإعداده بطرق متنوعة، بل وأيضًا يمكن تشكيله بالعديد من الأشكال سواء القطاعات اليدوية أو غيرها لجذب الأطفال.

طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر

يعتبر بسكويت الزبدة من المخبوزات التي اشتهرت في البداية في الغرب، ولكنها أصبحت منتشرة في كافة الدول وخاصة مصر، حيث يتم تحضيره بصورة أساسية من الدقيق، سواء الدقيق البني أو الأبيض أو دقيق الشوفان، مضافًا إليه بعض من المكونات الأخرى، ليصبح بسكويت حلو أو مالح.

ويمكن تحضير بسكويت الزبدة الفاخر عن طريق إحضار المكونات التالية:

3 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع معلقة من الملح.

نصف معلقة من البيكنج بودر.

2 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

1.5 معلقة فانيليا سائلة.

1 كوب زبدة لينة.

1.25 كوب سكر بودرة.

نصف كوب سكر خشن.

نصف كوب زبيب.

خطوات تحضير البسكويت