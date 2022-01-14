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عمر شويل - جدة تحضير حلى السميد بالقشطة من المنزل بأبسط طريقة، نقدم لكم اليوم أعزائي زوار موقع ثقفني طريقة صنع عيش السرايا بأسهل المقادير، حيث يمكنك تحضيره باستخدام السميد والقشطة والقليل من الإضافات البسيطة الأخرى لتحلية المذاق؛ ليمنحك في النهاية حلى شهي ذو مذاق مختلف ولذيذ لا يختلف عليه اثنان. إليكي سيدتي طريقة تحضير عيش السرايا أو حلى السميد بالقشطة من منزلك بأسهل طريقة.

طريقة تحضير حلى السميد بالقشطة

يتكون عيش السرايا من طبقتين الأولى تعتمد في مكوناتها على كوب سكر، 2 كوب ماء ساخن، كوب ونصف سميد متوسط بالاضافة إلى ماء الورد. أما مقادير الطبقة الثانية فسنحتاج لتحضيرها لتر من الحليب السائل، 8 ملاعق كبيرة من النشا، ملعقة صغيرة من ماء الورد بالاضافة إلى 170 جرام من القشطة. ولتزيين عيش السرايا سوف نستخدم مقدار 200 مل من قشطة الحلاوة المنفوشة.

يتم أولا كرملة السكر بتحضير قدر ونضيف إليه السكر ونرفعه على النار وتكون هادئة مع تقليبه بالقدر بدون إستخدام ملعقة، حتى يبدأ بخروج سائل من الأطراف ثم يتم التقليب بملعقة حتى يذوب السكر تماماً ويصبح الكراميل بدون تكتلات، ثم نضيف الماء الساخن ونتابع التقليب حتى يتجانس المزيج وبعد ذلك نضيف السميد بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي، مع إضافة ماء الورد ونخلط حتى يصبح بقوام عجين إلى حد ما ثم نضعه في صينية أو بايركس مقاس وسط، أو قالب التشيز كيك ثم نوزعه بشكل متساوي مباشرة ونتركه جانباً حتى نحضر الطبقة الثانية.

حلى عيش السرايا بأسهل طريقة

في إناء مناسب نضع الحليب والنشا ثم نحركهم معا على البارد حتى يذوب النشا تماماً، وبعدها نرفع الإناء على النار حتى يسخن ثم نضيف ماء الورد والقشطة، ونتابع الخلط والتقليب بشكل جيد حتى يثقل القوام ويغلي المزيج لمدة 5 دقائق على نار هادئة، ثم نسكب هذا الخليط على الطبقة الأولى ونوزعه بالتساوي ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندخله للثلاجة مدة 4 ساعات على الأقل حتى تتماسك جيداً، وبعد مرور الوقت نخرج القالب ونفتحه ونبدأ بالتزيين حيث يتم التزيين بالقشطة بعد خفقها قليلاً، ونوزعها على سطح الحلى مع تزيين السطح بالحلاوة المنفوشة والفستق الحلبي، ثم نقطع الحلى بعد ذلك ويصبح جاهز للتقديم.