ماسك القهوة والنشا.. ماسك الجمال والعناية بالوجه والبشرة.. شد الجلد والتفتيح والتنظيف العميق للجلد

ماسك القهوة والنشا للعناية بجمال ونضارة الوجه والبشرة، يتم استخدام ماسك القهوة والنشا في التفتيح وتبييض الوجه وجعل البشرة في قمة نضارتها وذلك بسبب مكونات القهوة الجبارة في التفتيح وذلك لاحتوائها على مضادات أكسدة التي تغذي البشرة وتفتحها والنشا الذي يلعب دور فعال في ترطيب البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة والنشا من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل ماسك القهوة والنشا

أن هذا الماسك من أهم الماسكات التي بجب التعرف عليها وذلك لأنه يمنح البشرة البياض والتفتيح اللازم لها ويتكون الماسك من مكونات بسيطة جدا موجودة في كل منزل سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-

كوب قهوة مجهز بدون سكر.

ملعقة نشا.

٢ملعقة حليب.

ملعقة جلسرين.

طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا

يتم تحضير هذا الماسك بدون جهد أو تعب وذلك لتوفر مكوناته بكل سهولة في المنزل وسوف نتعرف على خطوات تحضيره من خلال النقاط التالية:-

نحضر طبق ونضع به كوب القهوة مع النشا ونقوم بخلطهم جيدا. نقوم بعد ذلك بإضافة الحليب والجلسرين ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ويصبح قوامها كريمي. نقوم بغسل الوجه جيدا قبل وضعه ونقوم بتجفيفه. نضع الماسك بواسطة أصابع اليد أو فرشاة على الوجه. نترك الماسك لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بغسله جيدا بالماء.

سوف نلاحظ اختفاء أي شوائب على الوجه إلى جانب نضارة الوجه ونعومة البشرة ويجب أن يتم تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد القهوة للبشرة